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الرياضة - 08:37 - أندونيسيا: ارتفاع حصيلة ضحايا الانهيارات الأرضية في «سومطرة» إلى 27 شخصا على الأقل - أخبار كلمتك

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الرياضة - 08:37 - أندونيسيا: ارتفاع حصيلة ضحايا الانهيارات الأرضية في «سومطرة» إلى 27 شخصا على الأقل - أخبار كلمتك

الرياضة - 08:37 - أندونيسيا: ارتفاع حصيلة ضحايا الانهيارات الأرضية في «سومطرة» إلى 27 شخصا على الأقل - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 28 نوفمبر 2024 08:37 صباحاً - أكد مسئول أندونيسي، استمرار جهود البحث عن ركاب محاصرين في حافلة صغيرة مدفونة في الوحل بعد أن ضربت الفيضانات والانهيارات الأرضية عدة مواقع في إقليم شمال سومطرة وارتفاع حصيلة الضحايا إلى 27 شخصا على الأقل.

وأعلنت وكالة الكوارث الإندونيسية، أن الأمطار الغزيرة التي هطلت في الإقليم منذ الأسبوع الماضي تسببت في فيضانات وانهيارات أرضية في أربع مناطق مختلفة.

وقال هادي وحيودي المتحدث باسم شرطة شمال سومطرة، في تصريح اليوم الخميس، إن انهيارا أرضيا في قرية بديلي سيردانج وقع يوم الأربعاء أسفر عن مقتل سبعة أشخاص وإصابة 20 آخرين.

وأضاف أن رجال الإنقاذ يبحثون عن مفقودين بما في ذلك المحاصرون في حافلة صغيرة ومركبات أخرى على طريق جبلي بين المقاطعات ضربه انهيار طيني، مضيفا أنه لا يستطيع إعطاء تقدير لعدد المتضررين.

وفي أماكن أخرى عثر رجال الإنقاذ على 20 قتيلا خلال عمليات بحث.. وما زالوا يبحثون عن شخصين مازالا في عداد المفقودين.

وتابع قائلا "اليوم، نركز بحثنا على العثور على المفقودين وتطهير الطرق المتضررة من الانهيارات الأرضية"، مضيفًا أنه تم نشر حفارات حسبما أورد موقع "زون بورس" الإخباري الفرنسي.

وألحقت الانهيارات الأرضية والفيضانات المفاجئة أضرارًا بالمنازل والمساجد وحقول الأرز.

كما تسببت الأمطار الغزيرة في حدوث فيضانات في العاصمة الإقليمية ميدان، مما أدى إلى تأخير التصويت في الانتخابات الإقليمية في بعض مراكز الاقتراع حسبما أوردت صحيفة "ذا جاكرتا بوست" المحلية.

وحذرت وكالة الأرصاد الجوية في إندونيسيا من أنه من المتوقع أن تشهد إندونيسيا طقسًا متطرفًا بحلول نهاية عام 2024، حيث تزيد ظاهرة النينا من هطول الأمطار في جميع أنحاء الأرخبيل الاستوائي.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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