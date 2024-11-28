الرياضة - 09:09 - سقوط أمطار على هذه المناطق.. الأرصاد توضح حالة الطقس اليوم الخميس 28 نوفمبر - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 28 نوفمبر 2024 09:09 صباحاً - حالة الطقس اليوم.. أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بيانا توضح فيه حالة الطقس في مصر اليوم الخميس 28 نوفمبر 2024، مشيرة إلى استمرار انخفاض درجات الحرارة على مدن ومحافظات مصر.

وأوضحت الأرصاد الجوية، أن الطقس اليوم يكون مائلًا للبرودة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، ويكون باردا في فترة الليل وفي الصباح الباكر.

الظواهر الجوية اليوم الخميس 28 نوفمبر 2024

سقوط الأمطار

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية، سقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

نشاط الرياح

وأشار الهيئة إلى وجود نشاط رياح أحيانًا على مناطق من جنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

الملاحة البحرية اليوم الخميس 28 نوفمبر

حالة البحر المتوسط

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة البحر المتوسط، حيث ستكون حالته من خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الأمواج من (1 إلى 1.5) متر، واتجاه الرياح شمالية غربية.

حالة البحر الأحمر

أما عن حالة البحر الأحمر، فأوضحت هيئة الأرصاد الجوية أن حالته معتدلة، وارتفاع الأمواج من (1.5 إلى 2) متر، واتجاه الرياح شمالية غربية.

درجات الحرارة اليوم الخميس 28 نوفمبر

العظمى الصغرى

- درجات الحرارة في القاهرة 21 13

- درجات الحرارة في العاصمة الإدارية 21 11

- درجات الحرارة في 6 أكتوبر 22 11

- درجات الحرارة في بنها 21 12

- درجات الحرارة في دمنهور 20 13

- درجات الحرارة في وادي النطرون 22 12

- درجات الحرارة في كفر الشيخ 20 14

- درجات الحرارة في المنصورة 20 13

- درجات الحرارة في الزقازيق 22 12

- درجات الحرارة في شبين الكوم 21 12

- درجات الحرارة في طنطا 21 13

- درجات الحرارة في دمياط 20 14

- درجات الحرارة في بورسعيد 21 14

- درجات الحرارة في الإسماعيلية 23 11

- درجات الحرارة في السويس 22 12

- درجات الحرارة في العريش 21 11

- درجات الحرارة في رفح 20 10

- درجات الحرارة في رأس سدر 23 11

- درجات الحرارة في نخل 19 05

- درجات الحرارة في كاترين 16 04

- درجات الحرارة في الطور 23 13

- درجات الحرارة في طابا 21 14

- درجات الحرارة في شرم الشيخ 24 15

- درجات الحرارة في الإسكندرية 22 15

- درجات الحرارة في العلمين 21 14

- درجات الحرارة في مطروح 21 13

- درجات الحرارة في السلوم 20 12

- درجات الحرارة في سيوة 22 10

- درجات الحرارة في رأس غارب 23 15

- درجات الحرارة في الغردقة 23 14

- درجات الحرارة في سفاجا 24 16

- درجات الحرارة في مرسى علم 24 15

- درجات الحرارة في شلاتين 26 17

- درجات الحرارة في حلايب 24 18

- درجات الحرارة في أبو رماد 25 16

- درجات الحرارة في رأس حدربة 24 18

- درجات الحرارة في الفيوم 21 10

- درجات الحرارة في بني سويف 22 10

- درجات الحرارة في المنيا 22 07

- درجات الحرارة في أسيوط 21 08

- درجات الحرارة في سوهاج 22 09

- درجات الحرارة في قنا 23 11

- درجات الحرارة في الأقصر 23 10

- درجات الحرارة في أسوان 23 10

- درجات الحرارة في الوادي الجديد 22 09

- درجات الحرارة في أبو سمبل 23 11