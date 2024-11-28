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الرياضة - 10:46 - عضو مجلس الحرب الإسرائيلي السابق: فشلنا في حماية المحتجزين وتخلينا عنهم - أخبار كلمتك

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الرياضة - 10:46 - عضو مجلس الحرب الإسرائيلي السابق: فشلنا في حماية المحتجزين وتخلينا عنهم - أخبار كلمتك

الرياضة - 10:46 - عضو مجلس الحرب الإسرائيلي السابق: فشلنا في حماية المحتجزين وتخلينا عنهم - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 28 نوفمبر 2024 10:46 صباحاً - قال العضو السابق في مجلس الحرب الإسرائيلي، بيني جانتس، إنه لم يتم إعادة المحتجزين لاعتبارات سياسية وفي الشمال كان من الممكن التوصل إلى اتفاق أقوى.

وأكد أن عودة المحتجزين كانت ويجب أن تظل الهدف الأهم للحرب، مضيفا أنه لا يمكن إنكار حقيقة أننا فشلنا في حماية المحتجزين وتخلينا عنهم وعلينا إصلاح الأمر.

وأوضح أن الطريقة الوحيدة لإعادة المختطفين هي إبرام صفقة.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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