الرياضة - 10:46 - عضو مجلس الحرب الإسرائيلي السابق: فشلنا في حماية المحتجزين وتخلينا عنهم - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 28 نوفمبر 2024 10:46 صباحاً - قال العضو السابق في مجلس الحرب الإسرائيلي، بيني جانتس، إنه لم يتم إعادة المحتجزين لاعتبارات سياسية وفي الشمال كان من الممكن التوصل إلى اتفاق أقوى.

وأكد أن عودة المحتجزين كانت ويجب أن تظل الهدف الأهم للحرب، مضيفا أنه لا يمكن إنكار حقيقة أننا فشلنا في حماية المحتجزين وتخلينا عنهم وعلينا إصلاح الأمر.

وأوضح أن الطريقة الوحيدة لإعادة المختطفين هي إبرام صفقة.