الرياضة - 12:43 - البنك المركزي: المملكة المتحدة تستثمر 1.44 مليار دولار في مصر خلال 3 أشهر - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 28 نوفمبر 2024 12:43 مساءً - قال البنك المركزي المصري إن صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر لـ المملكة المتحدة في مصر بلغ 1.064 مليار دولار خلال الربع الأول من العام 2024.

وأشار البنك المركزي في نشرة حديثة إلى أن إجمالي الاستثمارات الجديدة لـ المملكة المتحدة مالت نحو التدفق للداخل لتسجل 1.442 مليار دولار في الفترة من أول يناير حتى نهاية مارس 2024، فيما بلغت قيمة تدفقات الاستثمار للخارج من جانب المملكة في مصر حوالي 378 مليون دولار.

وأشار البنك المركزي إلى أن إجمالي صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر خلال الربع الأول من العام 2024 بلغ 18.182 مليار دولار.

هذا وشكل الاستثمار الأجنبي المباشر المتدفق للداخل الحيز الأكبر من الإجمالي بنحو 20.997 مليار دولار في الربع المحدد، فيما بلغت قيمة الاستثمارات المتدفقة للخارج نحو 2.815 مليار دولار بنهاية مارس 2024.