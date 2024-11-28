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الرياضة - 12:43 - بعد بيع 90 ألف كراسة.. رابط حجز شقق الإسكان الاجتماعي والخطوات ومقدم الحجز - أخبار كلمتك

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الرياضة - 12:43 - بعد بيع 90 ألف كراسة.. رابط حجز شقق الإسكان الاجتماعي والخطوات ومقدم الحجز - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:43 - بعد بيع 90 ألف كراسة.. رابط حجز شقق الإسكان الاجتماعي والخطوات ومقدم الحجز - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 28 نوفمبر 2024 12:43 مساءً - شقق الإسكان الاجتماعي.. تستمر وزارة الإسكان في استقبال طلبات المواطنين الراغبين في حجز شقق الإسكان الاجتماعي بالطرح الجديد بـ مشروع سكن لكل المصريين 5، وذلك تزامنا مع بحث الكثير عن رابط حجز شقق الإسكان الاجتماعي والخطوات ومقدم الحجز.

شقق الإسكان الاجتماعي

وتوفر كلمتك لمتابعيها معرفة كل ما يخص شقق الإسكان الاجتماعي وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.

طرح شقق سكنية لمنخفضي و متوسطي الدخل 2024

رابط حجز شقق الإسكان الاجتماعي

يتمكن المواطنون من التقديم لـ حجز شقق الإسكان الاجتماعي عن طريق صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري من خلال الضغط على هذا الرابط.

أسعار شقق الإسكان الاجتماعي 2024

خطوات التقديم لحجز شقق الإسكان الاجتماعي 2024

- شراء كراسة الشروط من مكاتب البريد.

- تجهيز المستندات المطلوبة كما تم ذكرها.

- تسديد مبلغ جدية الحجز وإيصال كراسة الشروط.

- ملء استمارة الحجز وتحديد البيانات المطلوبة.

- تسليم المستندات عبر الموقع الإلكتروني لصندوق الإسكان الاجتماعي أو من خلال مكاتب البريد.

شقق

مقدم جدية حجز شقق الإسكان الاجتماعي

أوضح صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أن مقدم جدية حجز شقق الإسكان الاجتماعي للشقق المتاحة بالمحافظات، يبلغ نحو 20 ألف جنيه، و30 ألف جنيه للشقق المتاحة بالمدن الجديدة.

ويبلغ سعر كراسة شروط شقق الإسكان الاجتماعي بـ 300 جنيه، ويتمكن من شرائها من خلال مكاتب البريد المنتشرة بالمحافظات والمدن الجديدة المتاح بها الطرح.

شقق الاسكان الاجتماعي

شروط حجز شقق الإسكان الاجتماعي

وكشفت وزارة الإسكان أن شروط حجز شقق الإسكان الاجتماعي كالآتي: يجب أن يكون عمر المتقدم يتراوح بين 21 و50 عاما، ويشترط ألا يكون المتقدم قد حصل مسبقا على وحدة سكنية أو قطعة أرض من وزارة الإسكان الاجتماعي.

ويلزم ألا يكون المتقدم قد استفاد من مبادرات التمويل العقاري المدعومة من الدولة، يجب أن يكون المتقدم من أبناء المحافظة التي يتقدم لحجز شقة بها، أو يعمل بها، أو يقيم بها، ويجب ألا يكون المتقدم مالكا لوحدة سكنية خاصة أو أرض.

شقق سكنية

شقق سكن لكل المصريين 5

يذكر أن وزارة الإسكان ، أطلقت المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين 5، للمواطنين محدودي ومتوسطي الدخل، وتم طرح 78730 وحدة سكنية بالمحافظات والمدن الجديدة، بمساحات تتراوح ما بين 75 لـ 90 متر.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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