الرياضة - 12:43 - بعد بيع 90 ألف كراسة.. رابط حجز شقق الإسكان الاجتماعي والخطوات ومقدم الحجز - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 28 نوفمبر 2024 12:43 مساءً - شقق الإسكان الاجتماعي.. تستمر وزارة الإسكان في استقبال طلبات المواطنين الراغبين في حجز شقق الإسكان الاجتماعي بالطرح الجديد بـ مشروع سكن لكل المصريين 5، وذلك تزامنا مع بحث الكثير عن رابط حجز شقق الإسكان الاجتماعي والخطوات ومقدم الحجز.

شقق الإسكان الاجتماعي

وتوفر كلمتك لمتابعيها معرفة كل ما يخص شقق الإسكان الاجتماعي وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.

رابط حجز شقق الإسكان الاجتماعي

يتمكن المواطنون من التقديم لـ حجز شقق الإسكان الاجتماعي عن طريق صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري من خلال الضغط على هذا الرابط.

خطوات التقديم لحجز شقق الإسكان الاجتماعي 2024

- شراء كراسة الشروط من مكاتب البريد.

- تجهيز المستندات المطلوبة كما تم ذكرها.

- تسديد مبلغ جدية الحجز وإيصال كراسة الشروط.

- ملء استمارة الحجز وتحديد البيانات المطلوبة.

- تسليم المستندات عبر الموقع الإلكتروني لصندوق الإسكان الاجتماعي أو من خلال مكاتب البريد.

مقدم جدية حجز شقق الإسكان الاجتماعي

أوضح صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أن مقدم جدية حجز شقق الإسكان الاجتماعي للشقق المتاحة بالمحافظات، يبلغ نحو 20 ألف جنيه، و30 ألف جنيه للشقق المتاحة بالمدن الجديدة.

ويبلغ سعر كراسة شروط شقق الإسكان الاجتماعي بـ 300 جنيه، ويتمكن من شرائها من خلال مكاتب البريد المنتشرة بالمحافظات والمدن الجديدة المتاح بها الطرح.

شروط حجز شقق الإسكان الاجتماعي

وكشفت وزارة الإسكان أن شروط حجز شقق الإسكان الاجتماعي كالآتي: يجب أن يكون عمر المتقدم يتراوح بين 21 و50 عاما، ويشترط ألا يكون المتقدم قد حصل مسبقا على وحدة سكنية أو قطعة أرض من وزارة الإسكان الاجتماعي.

ويلزم ألا يكون المتقدم قد استفاد من مبادرات التمويل العقاري المدعومة من الدولة، يجب أن يكون المتقدم من أبناء المحافظة التي يتقدم لحجز شقة بها، أو يعمل بها، أو يقيم بها، ويجب ألا يكون المتقدم مالكا لوحدة سكنية خاصة أو أرض.

شقق سكن لكل المصريين 5

يذكر أن وزارة الإسكان ، أطلقت المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين 5، للمواطنين محدودي ومتوسطي الدخل، وتم طرح 78730 وحدة سكنية بالمحافظات والمدن الجديدة، بمساحات تتراوح ما بين 75 لـ 90 متر.