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الرياضة - 10:53 - حج الجمعيات الأهلية 2025.. موعد التقديم والشروط - أخبار كلمتك

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الرياضة - 10:53 - حج الجمعيات الأهلية 2025.. موعد التقديم والشروط - أخبار كلمتك

الرياضة - 10:53 - حج الجمعيات الأهلية 2025.. موعد التقديم والشروط - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 14 نوفمبر 2024 10:53 صباحاً - حج الجمعيات الأهلية 2025.. يتساءل بعض المواطنين، الراغبين في أداء فريضة الحج هذا العام عن موعد التقديم وشروط حج الجمعيات الأهلية 2025، وذلك تزامنا مع قرب فتح وزارة التضامن الاجتماعي باب التقديم في حج الموسم الجديد2025.

موعد التقديم في حج الجمعيات الأهلية 2025

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي أن فتح باب التقديم لـ حج الجمعيات الأهلية 2025، يكون يوم الأحد 17 نوفمبر، ويستمر الحجز حتى يوم 28 نوفمبر 2024، وذلك لأعضاء الجمعيات الأهلية.

حج الجمعيات الأهلية 2025

شروط التقديم لحج الجمعيات الأهلية 2025

وكشفت وزارة التضامن عن شروط حج الجمعيات الأهلية 2025، وهي كالآتي:

- لا يشترط وجود محرم شرعي للسيدات دون 45 عام.

- لا يقل عمر المتقدم لطلب حج الجمعيات الأهلية عن 25 عام.

- يستثنى من ذلك المرافق لأحد الوالدين لا يقل عمره عن 18 عام.

- يجب أن يكون المتقدم كامل الأهلية لأداء المناسك، ومصري الجنسية.

- يجب أن تكون بطاقة الرقم القومي سارية لمدة لا تقل عن 6 أشهر من تاريخ التسجيل.

- يجب أن يكون أحد أعضاء الجمعية العمومية للجمعية الأهلية المسجل بعضويتها عند تقديم الطلب.

- لا يسمح للمواطن بالتسجيل في أكثر من جمعية أو جهة أخرى سواء سياحية أو قرعة وزارة الداخلية.

- يجب استيفاء الشروط من الراغبين في الحج والمرافق لهم «بحد أقصى مرافقين» من أحد الأقارب.

- لم يسبق للمتقدم أداء فريضة الحج من قبل طوال حياته، ويتم التحقق من الحجاج الفائزين فقط عقب إعلان نتيجة القرعة، وذلك من خلال تقديم شهادة التحركات.

- يجب على أعضاء الجمعية العمومية سداد الاشتراك السنوي سواء كان عضوًا عاملًا أو منتسبًا، وأن تكون الجمعية أو المؤسسة مقيدة قبل تاريخ 30 يونيو 2024.

قرعة الحج
حج الجمعيات الأهلية 2025

كيفية التقديم في حج الجمعيات الأهلية 2025

ويتمكن الراغبون في أداء فريضة حج الجمعيات الأهلية، التقديم إلكترونيًا بعد سدادهم الرسوم اللازمة من خلال البوابة المصرية الموحدة للحج عبر الضغط على هذا الرابط.

حج الجمعيات الأهلية 2025

الفئات الممنوعة من أداء فريضة حج الجمعيات الأهلية

- مرضى تليف الرئة.

- حالات السمنة المفرطة المرضية.

- السيدات الحوامل في الأشهر الأولى والأخيرة.

- مرضى الفشل الكلوي ممن يتطلب علاجهم غسيل كلوي.

- الأمراض النفسية والزهايمر طبقًا للتقارير الطبية المعتمدة.

- الحالات المتقدمة من ذوي أمراض «القلب، الأوعية الدموية، التليف الكبدي، الأورام».

- الأمراض المعدية النشطة ذات الأثر على الصحة العامة في الحشود البشرية «السل الرئوي المفتوح».

حج الجمعيات الأهلية 2025

موعد إجراء القرعة الإلكترونية لـ حج الجمعيات الأهلية 2025

ومن المقرر إجراء القرعة الإلكترونية العلنية لـ حج الجمعيات الأهلية 2025 على بوابة الحج المصرية الموحدة وبحضور ممثلين عن كل محافظة بـ منتصف شهر ديسمبر 2024 المقبل.

وتعلن النتائج النهائية لقرعة حج الجمعيات الأهلية 2025 على الموقع الإلكتروني للوزارة والمؤسسة القومية لتيسير الحج، وتنشر بالمديريات والإدارات الاجتماعية.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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