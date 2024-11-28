مشاهير العرب - أحياء القاهرة تزين البرومو الرسمي للفيلم الأمريكي «Inheritance» (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 28 نوفمبر 2024 12:43 مساءً - طرحت شركة IFC Films البرومو الدعائي الرسمي لفيلم الأكشن «Inheritance»، المقرر عرضه في دور السينما بدءًا من أواخر يناير 2025.

الفيلم من إخراج نيل برجر، وبطولة النجمة فيبي دينيفور، التي تقدم دور "مايا"، شابة تكتشف أن والدها كان جاسوسًا سابقًا، لتجد نفسها في قلب مؤامرة دولية معقدة.

تفاصيل فيلم Inheritance

تدور أحداث الفيلم عن رحلة مايا في مواجهة الأعداء ومحاولاتها المستمرة للهروب، حيث تنتقل بين أماكن متعددة حول العالم، بما في ذلك مصر، التي شهدت تصوير مشاهد رئيسية من العمل بالتنسيق مع "لجنة مصر للأفلام".

وخطف البرومو التشويقي من الفيلم العالمي Inheritance، الأنظار فور طرحه، لما تضمنه من ظهور أماكن مصرية أثرية مثل الأهرامات، وشوارع وأحياء القاهرة، والتى تم تصوير العمل بها، مما يبعت رسالة بأهمية مصر ومعالمها الثرية والتي تجعلها مقصدًا للعالم في جميع المجالات.

أبطال فيلم Inheritance

يشارك في بطولة فيلم Inheritance، عدد من نجوم هوليوود أبرزهم: فيبي دينيفور، ريس إيفانز، سيارا باكسينديل، كيرستي بريان، بايرون كلوهيسي دانيال جوي أولبرايت، سليم صديقي، مجد عيد، خوسيه ألفاريز، جاك ليونز.