مشاهير العرب - مسلسلات رمضان 2025.. سماء إبراهيم تنضم لفريق عمل «شهادة معاملة أطفال» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 28 نوفمبر 2024 09:25 صباحاً - انضمت الفنانة سماء إبراهيم، لفريق عمل مسلسل شهادة معاملة أطفال بطولة النجم محمد هنيدي، والذي من المقرر عرضه ضمن موسم مسلسلات رمضان 2025.

ومن المقرر أن تجسد سما إبراهيم أحد الأدوار الرئيسية في مسلسلشهادة معاملة أطفال، والتي يجمعها العديد من المواقف مع الفنان محمد هنيدي.

مسلسل شهادة معاملة أطفال

يأتي مسلسل شهادة معاملة أطفال، من تأليف محمد سليمان عبد المالك، ومن إخراج وائل فرج، المعروف بإبداعه في تقديم الكوميديا والتشويق

ويعود محمد هنيدي بهذا العمل بعد غياب 6 سنوات عن الدراما، حيث كان آخر مسلسل له هو «أرض النفاق» الذي تعاون من خلاله مع الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز.

آخر اعمال سما إبراهيم

والجدير بالذكر أن آخر أعمال سما إبراهيم هو مشاركتها في مسلسل «رحيل» بطولة النجمة ياسمين صبري، والذي تم ضمن موسم مسلسلات رمضان 2024.

ودارت أحداث العمل في إطار التشويق والإثارة، حول الفتاة (رحيل)، التي تعيش حياة بسيطة هادئة، ولكن تنقلب حياتها رأسًا على عقب، عندما تُتهم في إحدى القضايا وتدخل السجن.