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مشاهير العرب - مسلسلات رمضان 2025.. سماء إبراهيم تنضم لفريق عمل «شهادة معاملة أطفال» - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - مسلسلات رمضان 2025.. سماء إبراهيم تنضم لفريق عمل «شهادة معاملة أطفال» - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - مسلسلات رمضان 2025.. سماء إبراهيم تنضم لفريق عمل «شهادة معاملة أطفال» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 28 نوفمبر 2024 09:25 صباحاً - انضمت الفنانة سماء إبراهيم، لفريق عمل مسلسل شهادة معاملة أطفال بطولة النجم محمد هنيدي، والذي من المقرر عرضه ضمن موسم مسلسلات رمضان 2025.

ومن المقرر أن تجسد سما إبراهيم أحد الأدوار الرئيسية في مسلسلشهادة معاملة أطفال، والتي يجمعها العديد من المواقف مع الفنان محمد هنيدي.

سماء إبراهيم

مسلسل شهادة معاملة أطفال

يأتي مسلسل شهادة معاملة أطفال، من تأليف محمد سليمان عبد المالك، ومن إخراج وائل فرج، المعروف بإبداعه في تقديم الكوميديا والتشويق

مسلسل شهادة معاملة أطفال

ويعود محمد هنيدي بهذا العمل بعد غياب 6 سنوات عن الدراما، حيث كان آخر مسلسل له هو «أرض النفاق» الذي تعاون من خلاله مع الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز.

آخر اعمال سما إبراهيم

والجدير بالذكر أن آخر أعمال سما إبراهيم هو مشاركتها في مسلسل «رحيل» بطولة النجمة ياسمين صبري، والذي تم ضمن موسم مسلسلات رمضان 2024.

ودارت أحداث العمل في إطار التشويق والإثارة، حول الفتاة (رحيل)، التي تعيش حياة بسيطة هادئة، ولكن تنقلب حياتها رأسًا على عقب، عندما تُتهم في إحدى القضايا وتدخل السجن.

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ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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