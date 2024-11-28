الرياضة - 11:19 - سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 28 نوفمبر «آخر تحديث» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 28 نوفمبر 2024 11:19 صباحاً - سعر الذهب الآن.. شهد سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 28 نوفمبر 2024 حالة من التذبذب وعدم الاستقرار في سوق الصاغة، وذلك لعدة أسباب أعلنت عنها شعبة الذهب في الفترة الأخيرة.

سعر الذهب اليوم

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سعر الذهب الآن

- سعر الذهب عيار 24 بقيمة 4194 جنيها للجرام.

- سعر الذهب عيار 21 بقيمة 3670 جنيها للجرام.

- سعر الذهب عيار 18 بقيمة 3145 جنيها للجرام.

- سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم بقيمة 29360 جنيها.

- سعر الذهب عالميا اليوم، سجل 2640 دولارا للأوقية.

سعر الذهب اليوم في مصر

تختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن “31.1 جرام” كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

سعر الذهب عيار 24

سعر الذهب عيار 24 اليوم الخميس، سجل نحو 4194.25 جنيه للبيع، و4171.5 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 22

سعر الذهب عيار 22 اليوم الخميس، سجل نحو 3844.75 جنيه للبيع، و3823.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 21

سعر الذهب عيار 21 اليوم الخميس، سجل نحو 3670 جنيهًا للبيع، و3650 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 18

سعر الذهب عيار 18 اليوم الخميس، سجل نحو 3145.75 جنيه للبيع، و3128.5 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 14

سعر الذهب عيار 14 اليوم الخميس، سجل نحو 2446.75 جنيه للبيع، و2433.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 12

سعر الذهب عيار 12 اليوم الخميس، سجل نحو 2097.25 جنيه للبيع، و 2085.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 9

سعر الذهب عيار 9 اليوم الخميس، سجل نحو 1572.75 جنيه للبيع، و1564.25 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب

سعر الجنيه الذهب اليوم الخميس، سجل نحو 29360 جنيهًا للبيع، و29200 جنيهًا للشراء.

سعر أونصة الذهب

سعر أونصة الذهب اليوم الخميس، سجل نحو 2632.42 دولار للبيع، و 2632.15 دولار للشراء.