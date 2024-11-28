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بناء على طلب نائبة.. توصية برلمانية بحل مشكلة مساكن الكوكاكولا بالإسماعيلية - أخبار كلمتك

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بناء على طلب نائبة.. توصية برلمانية بحل مشكلة مساكن الكوكاكولا بالإسماعيلية - أخبار كلمتك

بناء على طلب نائبة.. توصية برلمانية بحل مشكلة مساكن الكوكاكولا بالإسماعيلية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 28 نوفمبر 2024 12:43 مساءً - ناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، في اجتماعها، برئاسة النائب أحمد السجيني، طلب الإحاطة المقدم من النائبة أمل سلامة، بشأن عدم قيام لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بمحافظة الإسماعيلية بدراسة الحالة الهندسية لعدد 30 عقار بمنطقة الإعلام والتابعين للهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان والمعروفة باسم مساكن الكوكاكولا.

واستعرضت النائبة أمل سلامة، عضو مجلس النواب، مؤكدة أن تلك العقارات لا يوجد بها أي مشاكل تتعلق بالسلامة الإنشائية، مشيرة إلى أن اللجنة أصدرت قرارًا بإزالة العمارات المتهالكة حتى سطح الأرض دون تحديد لأرقام العمارات.

وتساءلت أمل سلامة، عن مصير هذه العمارات، وما إن كان سيتم توفير بديل للأهالي، مشددة على ضرورة تحديد جدول زمني للرد على هذه التساؤلات، حرصا على مصلحة الأهالي.

كما طالبت النائبة، بوجود لجنة هندسية أخرى تكون محايدة لمراجعة هذه العقارات، وبيان مدى حاجتها إلى الترميم أو الإزالة، ليتم بعد ذلك اتخاذ ما يلزم، وبما يحافظ على حقوق المواطنين.

فيما تساءل المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، عن علاقه الملاك بهذه العقارات، وكذلك نسبة الإشغال.

من جانبه رد المهندس أحمد عصام الدين، نائب محافظ الإسماعيلية، موضحا أن المساحة الكلية لهذه الأرض 6 أفدنة، بواقع نحو 26 ألف متر، مشيرا إلى أن السكان يمتلكون الشقق، بينما ليس لهم حق في نسبة الأرض.

من جانبه طالب النائب أحمد السجيني، موافاة اللجنة بتقرير عن هذه الأرض، وبيان الحصة الخاصة بالسكان، ونسبة الإشغال.

وأوصى السجيني، بحضور ممثلين عن أهالي المنطقة لحضور اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، الذي سيحدد لاحقا، للاستماع لوجهة نظرهم، ومناقشتهم في جميع المقترحات.

وقال رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب: من الضروري عمل برتوكول بين صندوق التنمية الحضارية ومحافظة الإسماعيلة، وهيئة التعاونيات ومن الممكن وجود مطور عقاري.

وأعلن أنه سيتم عقد اجتماع آخر لمتابعة توصيات اللجنة في هذا الشأن، بعد مرور شهر، مطالبا بعقد اجتماع تنسيقي بديوان عام الإسماعيلية، يضم ممثل صندوق التنمية الحضارية والمحافظة وهيئة التعاونيات.

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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