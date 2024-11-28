مدبولي يؤكد حرص مصر على بذل الجهود لتحفيز قطاع الصناعة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 28 نوفمبر 2024 12:43 مساءً - جدد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تأكيده على حرص الدولة المصرية على بذل مختلف الجهود لتحفيز قطاع الصناعة، بهدف توطين الصناعات المختلفة، وتطوير الصناعات التكنولوجية المتخصصة، فضلاً عن تعزيز الصناعات الصغيرة والمتوسطة وزيادة تنافسيتها.

وأشار رئيس مجلس الوزراء، في الوقت نفسه إلى الخطوات التي اتخذتها الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لتحسين مناخ الاستثمار وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين وتطوير بيئة الأعمال، منوهًا في هذا الصدد إلى لقاء رئيس الجمهورية برؤساء عدد من كبريات الشركات الدولية العاملة في قطاع الصناعة، الذين شاركوا في النسخة الثالثة من الملتقى والمعرض الدولي السنوي للصناعات.

جاء ذلك خلال ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الاجتماع الأسبوعي للحكومة، بمقرها في العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك لمناقشة عدد من الملفات.

وفي هذا السياق، أكد رئيس مجلس الوزراء أنه لمس تطورا ملموسا في مختلف الصناعات المصرية، خلال حضوره فعاليات افتتاح النسخة الثالثة من الملتقى والمعرض الدولي السنوي للصناعة، نيابة عن فخامة الرئيس، والذي نظمه اتحاد الصناعات المصرية، تحت رعاية كريمة من رئيس الجمهورية، لافتا إلى أن رعاية الرئيس لهذا الحدث تأتي من منطلق اهتمام الدولة الأصيل بالنهوض بالقطاع الصناعي وتعزيز مساهمته في جذب الاستثمار وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، كما أن رعاية الدولة لهذا الملتقى، تأتي لكونه منصة مهمة لمناقشة التحديات التي تواجه القطاع الصناعي وطرح الحلول، وتفعيل الشراكات مع الكيانات الاقتصادية والصناعية عربياً وإفريقياً وعالمياً، وفي أثناء ذلك، وجه رئيس مجلس الوزراء خالص الشكر والتقدير للفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، على الجهود المبذولة في سبيل نجاح تنظيم هذا الحدث المهم.

وفي مستهل الاجتماع أشار رئيس مجلس الوزراء إلى عدد من اللقاءات المهمة التي عقدها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والتي تستهدف دعم جهود تهدئة الأوضاع في المنطقة، ولا سيما في ضوء حرص الدولة المصرية على نجاح مؤتمر دعم الاستجابة الإنسانية لغزة، الذي تستضيفه القاهرة في 2 ديسمبر المقبل، مشيرا في هذا الصدد إلى استقبال الرئيس للعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بن الحسين، وتأكيد الزعيمين على أهمية اضطلاع المجتمع الدولي بمسئولياته لضمان وصول المساعدات الإنسانية للقطاع، والتشديد على الدور المحوري لوكالة "الأونروا" في هذا الإطار.

وفي الإطار نفسه، أشار الدكتور مصطفى مدبولي، لاستقبال الرئيس للشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة قطر، لافتا إلى أن اللقاء تناول أيضا الأوضاع في غزة، واستعراض الجهود المشتركة الرامية لوقف إطلاق النار في القطاع، وإطلاق سراح الرهائن، ونفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية دون شروط إليه.