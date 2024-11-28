الأحد.. بدء امتحانات شهر نوفمبر 2024 لصفوف النقل في الجيزة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 28 نوفمبر 2024 12:43 مساءً - امتحانات شهر نوفمبر 2024.. تزامنًا مع اقتراب موعد عقد الاختبارات الشهرية، يبحث العديد من طلاب صفوف النقل بالمراحل التعليمية عن جدول امتحانات شهر نوفمبر 2024 بمحافظة الجيزة.

جدول امتحانات شهر نوفمبر 2024 في الجيزة

أعلنت مديرية التربية والتعليم التابعة لمحافظة الجيزة، جدول امتحانات شهر نوفمبر 2024 لطلاب صفوف النقل بالمراحل التعليمية الثلاث، لتبدأ امتحانات شهر نوفمبر 2024 في الجيزة من يوم الأحد المقبل 1 ديسمبر.

جدول امتحانات شهر نوفمبر للصف الثالث الابتدائي بالجيزة

- يوم الأحد 1 ديسمبر 2024: يعقد امتحان اللغة العربية.

- يوم الاثنين 2 ديسمبر 2024: يعقد امتحان الرياضيات.

- يوم الثلاثاء 3 ديسمبر 2024: يعقد امتحان اللغة الإنجليزية.

- يوم الأربعاء 4 ديسمبر 2024: يعقد امتحان متعدد التخصصات والتربية الدينية.

جدول امتحانات شهر نوفمبر للمرحلة الابتدائية في الجيزة

- يوم الأحد 1 ديسمبر 2024: يعقد امتحان مادتي اللغة العربية، والتربية الدينية.

- يوم الإثنين 2 ديسمبر 2024: يعقد امتحان مادتي العلوم، والمهارات المهنية.

- يوم الثلاثاء 3 ديسمبر 2024: يعقد امتحان مادتي الدراسات الاجتماعية، واللغة الإنجليزية.

- يوم الأربعاء 4 ديسمبر 2024: يعقد امتحان مادتي الرياضيات، وICT تكنولوجيا المعلومات.

جدول امتحانات شهر نوفمبر للصف الأول الإعدادي بالجيزة

- يوم الأحد 11 ديسمبر 2024: يعقد امتحان اللغة العربية والتربية الدينية.

- يوم الإثنين 2 ديسمبر 2024: يعقد امتحان الرياضيات والتربية الفنية.

- يوم الثلاثاء 3 ديسمبر 2024: يعقد امتحان علوم.

- يوم الأربعاء 4 ديسمبر 2024: يعقد امتحان اللغة الإنجليزية والحاسب الآلي.

- يوم الخميس 5 ديسمبر 2024: يعقد امتحان الدراسات الاجتماعية.

جدول امتحانات شهر نوفمبر للصف الثاني الإعدادي بالجيزة

- يوم الأحد 11 ديسمبر 2024: يعقد امتحان اللغة العربية والتربية الدينية.

- يوم الإثنين 2 ديسمبر 2024: يعقد امتحان الجبر والإحصاء والتربية الفنية.

- يوم الثلاثاء 3 ديسمبر 2024: يعقد امتحان علوم وهندسة.

- يوم الأربعاء 4 ديسمبر 2024: يعقد امتحان اللغة الإنجليزية والحاسب الآلي.

- يوم الخميس 5 ديسمبر 2024: يعقد امتحان الدراسات الاجتماعية.

جدول امتحانات شهر نوفمبر للصف الأول الثانوي بالجيزة

- يوم الأحد 1 ديسمبر 2024: يعقد امتحان اللغة العربية والتربية الدينية.

- يوم الاثنين 2 ديسمبر 2024: يعقد امتحان اللغة الأجنبية الأولى.

- يوم الثلاثاء 3 ديسمبر 2024: يعقد امتحان مادة الرياضيات.

- يوم الأربعاء 4 ديسمبر 2024: يعقد امتحان الفلسفة والمنطق واللغة الأجنبية الثانية.

- يوم الخميس 5 ديسمبر 2024: يعقد امتحان العلوم المتكاملة والتربية الوطنية.

- يوم الأحد 8 ديسمبر: يعقد امتحان التاريخ.

جدول امتحانات شهر نوفمبر للصف الثاني الثانوي أدبي بالجيزة

- يوم الأحد 1 ديسمبر 2024: يعقد امتحان اللغة العربية والتربية الدينية.

- يوم الاثنين 2 ديسمبر 2024: يعقد امتحان اللغة الأجنبية الأولى.

- يوم الثلاثاء 3 ديسمبر 2024: يعقد امتحان الرياضيات.

- يوم الأربعاء 4 ديسمبر 2024: يعقد امتحان علم النفس واللغة الأجنبية الثانية.

- يوم الخميس 5 ديسمبر 2024: يعقد امتحان الجغرافيا والتربية الوطنية.

- يوم الأحد 8 ديسمبر 2024: يعقد امتحان التاريخ.

جدول امتحانات شهر نوفمبر للصف الثاني الثانوي علمي بالجيزة

- يوم الأحد 1 ديسمبر 2024: يعقد امتحان اللغة العربية والتربية الدينية.

- يوم الاثنين 2 ديسمبر 2024: يعقد امتحان اللغة الأجنبية الأولى.

- يوم الثلاثاء 3 ديسمبر 2024: يعقد امتحان الرياضيات البحته والأحياء.

- يوم الأربعاء 4 ديسمبر 2024: يعقد امتحان الفيزياء واللغة الأجنبية الثانية.

- يوم الخميس 5 ديسمبر 2024: يعقد امتحان الكيمياء والتربية الوطنية.

- يوم الأحد 8 ديسمبر 2024: يعقد امتحان الرياضيات التطبيقية.