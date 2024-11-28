خطوات تسجيل استمارة الصف الثالث الإعدادي 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 28 نوفمبر 2024 12:43 مساءً - استمارة الصف الثالث الإعدادي 2025.. حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطوات تسجيل استمارة الصف الثالث الإعدادي 2025 عبر موقعها الإلكتروني، والرسوم المقررة على الطلاب وطرق الدفع.

رابط تسجيل استمارة الصف الثالث الإعدادي 2025

أوضحت وزارة التربية والتعليم، أنه يتم تسجيل استمارة الصف الثالث الإعدادي 2025 من خلال موقعها الإلكتروني، عن طريق الضغط على الرابط التالي: رابط تسجيل استمارة الصف الثالث الإعدادي 2025.

خطوات تسجيل استمارة الصف الثالث الإعدادي 2025

1- يقوم الطالب بالدخول على موقع وزارة التربية والتعليم.

2- يختار الطالب الخدمات الإلكترونية من الشريط أعلى الصفحة.

3- يختار الطالب منصة التقدم لامتحانات الشهادة الإعدادية.

4- يسجل الطالب الدخول.

5- كتابة البريد الإلكتروني الموحد على منصة Office365.

6- يضغط على أيقونة تسجيل الدخول.

7- يقوم الطالب بكتابة الرقم السري المرتبط بالبريد الإلكتروني.

8- يقوم الطالب بمراجعة بيانات الطالب الظاهرة في الاستمارة.

9- يقوم الطالب بتسجيل البيانات المطلوبة في الفراغات الموجودة.

10 الضغط على تسجيل.

11- يتم طباعة استمارة امتحانات الصف الثالث الإعدادي الإلكترونية.

رسوم التقديم لأداء امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2025

أوضحت وزارة التعليم، أن الطالب يدفع مبلغ 158 جنيهًا، رسوم التقدم لأداء امتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسي الحالي 2024-2025، مقسمة كالتالي: 10 جنيهات مقابل رسم امتحانات، فضلًا عن مبلغ 148 جنيهًا مقابل خامات ومستلزمات امتحانات».

طرق سداد رسوم امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2025

وأشارت الوزارة، إلى أنه يتم دفع الرسوم لحساب صندوق دعم وتشييد وإدارة وتمويل المشروعات التعليمية، عن طريق مكتب البريد أو عبر ماكينات فوري، عن طريق الرقم القومي الخاص بالطالب.

أوراق تسجيل استمارة امتحانات الشهادة الإعدادية 2025

- 5 صور شخصية خلفية بيضاء مقاس 4*6.

- يراعى طباعة اسم الطالب على الصور.

- أصل إيصال رسوم المصروفات المدرسية للعام الدراسي الحالي، مع نسختين منه.

- أصل إيصال رسم الامتحان تسدد في البريد، مع نسختين منه.

- أصل شهادة الميلاد.

- صورة البطاقة الشخصية لولي الأمر مكتوب عليها رقم التليفون.

- استمارة التقدم الإلكترونية.

- يتم وضع كافة الأوراق في حافظة بلاستيك للمدرسة.

آخر موعد لتسجيل استمارة الصف الثالث الإعدادي 2025

والجدير بالذكر، أن تسجيل استمارة الصف الثالث الإعدادي 2025 عبر الموقع الإلكتروني متاح أمام الطلاب، حتى يوم الخميس الموافق 31 ديسمبر، وفق المواعيد المعلنة من قبل وزارة التربية والتعليم.