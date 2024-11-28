الجريدة الرسمية تنشر 16 قرارًا جديدًا لرئيس الوزراء - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 28 نوفمبر 2024 12:04 مساءً - نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 48، الصادر في 28 نوفمبر 2024، 16 قرارًا جديدًا اليوم لرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بشأن تخصيص أراضي من أملاك الدولة الخاصة لإقامة مشروعات خدمية بالمحافظات.

قرارات جديدة لرئيس الوزراء اليوم

- قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3401 لسنة 2024، بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 751 متر مربع، زمام قرية السعدية، ناحية قرية القيس التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة بنى مزار بمحافظة المنيا، بالمجان، لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى لإقامة محطة رفع صرف صحى.

-قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3402 لسنة 2024، بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة تبرع بمساحة 1754 متر مربع، زمام عزبة إسحق ناحية قرية بنى سالم التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة ديرمواس بمحافظة المنيا، بالمجان، لصالح الهيئة العامة للأبنية التعليمية لإقامة مدرسة ثانوى.

-قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3403 لسنة 2024، بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 200 متر مربع، زمام قرية واحد (قرية الأماني)، ناحية قرية مازورة التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة سمسطا بمحافظة بنى سويف، بالمجان، لصالح مديرية التربية والتعليم بالمحافظة لإقامة مدرسة مجتمعية.

تخصيص أرض من أملاك الدولة الخاصة لمشروعات بالمحافظات

-قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3404 لسنة 2024، بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 300 متر مربع، زمام قرية طوة ناحية قرية قمبش الحمراء، التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة ببا بمحافظة بنى سويف، بالمجان، لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى لإقامة محطة رفع صرف صحى فرعية.

-قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3405 لسنة 2024، بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 400 متر مربع، تبرع، زمام قرية نزلة الشريف ناحية قرية قمبش التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة ببا بمحافظة بنى سويف، بالمجان، لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، لإقامة محطة رفع صرف صحى فرعية.

-قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3406 لسنة 2024، بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 11343٫28 متر مربع، منطقة الصحوة بقرية الجهاد التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة الداخلة بمحافظة الوادى الجديد، بالمجان، لصالح مديرية التربية والتعليم بالمحافظة لتوفيق وضع مدرسة الجهاد للتعليم الأساسى.

-قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3407 لسنة 2024، بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 20003 متر مربع بمدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، بالمجان، لصالح أمانة المراكز الطبية المتخصصة التابعة لوزارة الصحة والسكان لإقامة مركز لعلاج الأورام.

إقامة نقطة إسعاف وقصر ثقافة ومركز شباب

-قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3408 لسنة 2024، بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 108 متر مربع زمام عزبة الحكيم، التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية، بالمجان، لصالح هيئة الإسعاف المصرية لإقامة نقطة إسعاف.

-قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3409 لسنة 2024، بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 1837.93 متر مربع، بشارع أحمد عرابى بمدينة ههيا بمحافظة الشرقية، بالمجان، لصالح وزارة الثقافة لإقامة قصر ثقافة.

-قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3410 لسنة 2024، بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 76 متر مربع، زمام قرية بدراوي التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية، بالمجان، لصالح مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة لإقامة مركز شباب.

-قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3411 لسنة 2024، بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 21001 متر مربع، بمدينة نبروه بمحافظة الدقهلية، بالمجان، لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، لتوسعة محطة معالجة صرف صحى نبروه ضمن مشروع تحسين نوعية المياه بمصرف كيتشنر.

-قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3412 لسنة 2024، بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 226 متر مربع، ناحية سنرو القبلية التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة أبشواى بمحافظة الفيوم، بالمجان، لصالح الأزهر الشريف لضمها للمعهد الأزهرى بسنرو لاستخدامها فى إقامة مجمع فتيات ثانوي.

إقامة مشروعات خدمية في بعض المحافظات

-قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3413 لسنة 2024، بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 450 متر مربع، أمام قوات الأمن بمنشأة مبارك ناحية قرية محلة أبو على التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، بالمجان، لصالح وزارة الداخلية لإقامة مقر لقسم جوازات المحلة الكبرى.

-قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3414 لسنة 2024، بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 2432 متر مربع زمام الوحدة المحلية لمركز ومدينة البياضية بمحافظة الأقصر، بالمجان، لصالح شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر لإقامة توسعات محطة مياه البغدادى المدمجة.

-قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3415 لسنة 2024، بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 64 متر مربع زمام زاوية الشيخ سند ناحية قرية كفر شبين التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة شبين القناطر بمحافظة القليوبية، بالمجان، لصالح الهيئة القومية للبريد لإقامة مكتب بريد.

-قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3530 لسنة 2024، بشأن اعتبار مشروع نزع ملكية الأراضي اللازمة لاستكمال تنفيذ مشروع تطوير وتأهيل وإحياء مناطق القاهرة التاريخية الصادر بشأنه قرار مجلس الوزراء رقم 39 لسنة 2021، من أعمال المنفعة العامة.





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