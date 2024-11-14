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صندوق عربي لتمويل مشروعات الربط بين الدول العربية - أخبار كلمتك

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صندوق عربي لتمويل مشروعات الربط بين الدول العربية - أخبار كلمتك

صندوق عربي لتمويل مشروعات الربط بين الدول العربية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 14 نوفمبر 2024 10:06 صباحاً -  شدد الدكتور محمد على  مستشار وزير النقل الأسبق على ضرورة  الإسراع بتنفيذ مشروعات الربط العربى، وخاصة الربط بالسكك الحديد لتسهيل نقل البضائع بين الدول العربية بما يساهم فى نقلة حقيقة فى التبادل التجارى العربي.

وأكد مستشار وزير النقل الأسبق أهمية إعادة تفعيل المشروع السابق، والذى سبق وتم اعتماده من قبل وزراء النقل العرب بتدشين صندوق سيادى عربى يتم تمويله من قبل كافة الدول العربية، ويكون تحت إشراف الجامعة العربية ويقوم هذا الصندوق بتمويل مشروعات التكامل العربى فى مجالات النقل.

 

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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