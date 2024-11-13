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الحكومة تعقد اجتماعها الأسبوعي غدا، ومؤتمر صحفي مرتقب لـ مدبولي وكامل الوزير - أخبار كلمتك

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الحكومة تعقد اجتماعها الأسبوعي غدا، ومؤتمر صحفي مرتقب لـ مدبولي وكامل الوزير - أخبار كلمتك

الحكومة تعقد اجتماعها الأسبوعي غدا، ومؤتمر صحفي مرتقب لـ مدبولي وكامل الوزير - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 13 نوفمبر 2024 04:41 مساءً - اجتماع مجلس الوزراء،  يعقد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء غدا الخميس، اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي، في مقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمناقشة عدد من الملفات المهمة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والأمنية.


وخلال الاجتماع يناقش مجلس الوزراء عدد من قرارات مجلس الوزراء ومشروعات القوانين التي سيتم ارسالها الي مجلس النواب وموقف تنفيذ المشروعات القومية. 


ومن المقرر أن يعقد رئيس مجلس الوزراء غدا عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي مؤتمرا صحفيا بحضور الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس الوزراء وزير الصناعة والنقل لاستعراض أبرز الأحداث التي تمت خلال الأسبوع. 
 

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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