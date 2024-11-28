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السياحة والآثار تحدد خطوات التعامل مع شكاوى الحجاج بقرعة الحج السياحي - أخبار كلمتك

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السياحة والآثار تحدد خطوات التعامل مع شكاوى الحجاج بقرعة الحج السياحي - أخبار كلمتك

السياحة والآثار تحدد خطوات التعامل مع شكاوى الحجاج بقرعة الحج السياحي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 28 نوفمبر 2024 11:36 صباحاً - أكدت وزارة السياحة والآثار، أنه في حال تقدم أحد المواطنين قبل بدء فعاليات الحج بشكوى للوزارة بشأن قيام الشركة باختيار مواطن يليه بقائمة الإنتظار، فيتم تصعيده بدلا منه عقب التحقق من ذلك واتخاذ الإجراءات القانونية ضد الشركة، وحال تقدم المتضرر بذلك عقب انتهاء موسم الحج يتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الشركة.

ضوابط وزارة السياحة لضمان حقوق الحجاج

كما ألزمت وزارة السياحة والآثار شركات السياحة العاملة بموسم الحج السياحي بتحرير إيصال للحاج موضحًا به قيمة ومستوى البرنامج المتعاقد عليه، وتسليم أصل هذا الإيصال إلى الحاج والاحتفاظ بصورة كربونية منه لتقديمها للوزارة عند طلبها، وفي حالة مخالفة هذا الالتزام تعتبر أقوال الحاج وما يقدمه من مستندات في هذا الشأن قرينة قانونية مفترضة لا تقبل إثبات العكس وذلك في مواجهة الشركة السياحية.

خطوات وزارة الحج بخصوص تحصيل مبالغ زائدة عن أسعار برامج الحج

كما ألزمت وزارة السياحة والآثار الشركات أيضا بعدم تحصيل مبالغ نقدية من المواطنين المتقدمين للحج السياحي دون إدراجهم على البوابة الموحدة للحج أو مبالغ تزيد على ما هو ثابت بالبرنامج المقدم منها للوزارة أو بالعقد المبرم مع الحاج، كما تلتزم بعدم استحداث أية برامج تخالف برامج الحج السياحي المعلنة من الوزارة، وفي  حال المخالفة يتم مجازاتها قانونا.

وأكدت الوزارة على الشركات عدم توجيه الحجاج إلى موانئ السفر قبل ميعاد الرحلة بـ ٦ ساعات على الأكثر.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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