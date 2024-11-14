في 13 محافظة| الأوقاف تفتتح 37 مسجدًا غدًا.. اعرف الأسماء - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 14 نوفمبر 2024 12:13 صباحاً - تفتتح وزارة الأوقاف، في إطار خطة الوزارة لإعمار بيوت الله عزَّ وجلّ، 37 مسجدًا غدًا الجمعة 15 نوفمبر 2024، منها 23 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و14 مسجدًا صيانةً وتطويرًا.

ووصل إجمالي ما تم افتتاحه من أول يوليو 2024م حتى تاريخه إلى 396 مسجدًا، منها 297 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و99 مسجدًا صيانةً وتطويرًا. كما بلغ إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه من يوليو 2014م حتى تاريخه 12، 477 مسجدًا، بتكلفة تقدر بنحو 19 مليارًا و849 مليون جنيه.

وجاءت المساجد التي يتم افتتاحها غدا، كالآتي:

فى مديرية أوقاف الجيزة

تم إنشاء مسجد التقوى، محور 26 يوليو، اتجاه الشيخ زايد ميدان لبنان، نفق فودافون

ومسجد الوفاء، حدائق أكتوبر، ومسجد العزيز، منشأة دهشور، مركز البدرشين

وإحلال وتجديد مسجد النصر، مركز العياط.

وفى مديرية أوقاف بنى سويف

تم إحلال وتجديد مسجد الرحمة، بندر سمسطا

ومسجد الإيمان، عزبة عودة، مناشى أبو صير، مركز الواسطى

وإنشاء مسجد أبو بكر الصديق، قرية صفط العرفا، مركز الفشن.

وفي مديرية أوقاف كفر الشيخ

تم إحلال وتجديد مسجد أحمد دسوقى غانم، قرية الروضة، مركز سيدى سالم

ومسجد 51 وشهرته الرضوان، قرية 51، مركز الرياض.

وفى مديرية أوقاف البحيرة

تم إحلال وتجديد مسجد منيسى، بحرى الفرنساوية، مركز المحمودية

ومسجد سهام، قرية زهور الأمراء، مركز الدلنجات

ومسجد حبيش القبلية، عزبة فرغلى، قرية حفص، مركز دمنهور

ومسجد فرج العالى، قرية بولين، مركز كفر الدوارلا

وصيانة وتطوير مسجد محمد الدرة، قرية دقدوقة، مركز إيتاى البارود

ومسجد حسن الحكيم، قرية منية عطية، مركز دمنهور

ومسجد الداكر، قرية الحماد، مركز رشيد

ومسجد التوحيد، قرية خضر، مركز دمنهور.

وفى مديرية أوقاف أسيوط

تم صيانة وتطوير مسجد أبوشقة، غرب البلد، مدينة أسيوط.

وفى مديرية أوقاف سوهاج

تم صيانة وتطوير مسجد العمرى، مدينة سوهاج.

وفى مديرية أوقاف الفيوم

تم إحلال وتجديد مسجد محمود أغا، عزبة محمود أغا، قرية دسيا، مركز الفيوم جنوب

ومسجد الرحمن، عزبة الفقى، مركز سنورس

ومسجد الرحمة، منشأة رحمى، مركز إطسا.

وفى مديرية أوقاف الدقهلية

تم إنشاء مسجد المدينة المنورة، عزبة الحاجة سكينة، مركز السنبلاوين.

وفى مديرية أوقاف القليوبية

تم إنشاء مسجد الصحابة، قرية القلزم، مركز شبين القناطر، شبين غرب.

وفى مديرية أوقاف المنيا

تم إحلال وتجديد مسجد نور الإسلام، قرية منشية الدهب، مركز المنيا

ومسجد السلام، قرية مهدية، مركز المنيا

ومسجد البر الرحيم، قرية صفط الخمار، مركز المنيا

ومسجد الحبيبى، قرية الفقاعى، مركز أبو قرقاص

ومسجد النور، قرية البهنسا، مركز بني مزار.

وفى مديرية أوقاف الإسكندرية

تم صيانة وتطوير مسجد الملك القدوس، مدخل قرية العزة، عامرية ثان.

وفى مديرية أوقاف قنا

تم صيانة وتطوير مسجد الشيخ عبد المغيث، نجع غانم، قرية العركى، مركز فرشوط

ومسجد التوبة، نجع غانم، قرية العركى، مركز فرشوط

ومسجد النور، قرية كوم بيجا، مركز فرشوط

ومسجد أبو بكر الصديق، السنابسة، مركز الوقف

ومسجد أبو بكر الصديق، قرية الحاج سلام، مركز فرشوط

ومسجد النصر، قرية العركى، مركز فرشوط.

وفى مديرية أوقاف أسوان

تم صيانة وتطوير مسجد البياض، قرية البياض، البصيلية قبلى، مركز إدفو.