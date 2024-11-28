انخفاض إيرادات "ستيلانتس" بنسبة 27% خلال الربع الثالث من 2024 - أخبار كلمتك

دبي - محمد زيدان - الخميس 28 نوفمبر 2024 11:39 صباحاً - حققت شركة "ستيلانتس" العالمية إيرادات صافية بقيمة 33 مليار يورو خلال الربع الثالث من العام الجاري 2024، بانخفاض قدره 27% مقارنة بنفس الفترة من عام 2023، ويرجع ذلك إلى تراجع الشحنات والتوزيع غير المتوازن للمنتجات التي يتم بيعها، إضافة إلى التأثيرات الناجمة عن سياسة التسعير وسعر الصرف.اضافة اعلان

وبلغت الشحنات الموحدة 1.148 ألف سيارة بتراجع قدره 279 ألف سيارة، ما يعادل 20% مقارنة بالعام السابق. ويتضمن الربع الثالث من 2024 فجوات إنتاجية في العديد من الطرازات مع بدء التحول العالمي، بالإضافة إلى تقليص المخزون المخطط له في أمريكا الشمالية، وعقبات ناجمة عن تحديات في السوق الأوروبية.

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وبالرغم من خطة طرح المنتجات التي تسيركما هو مخطط، حيث سيتم إطلاق حوالي 20 طرازاً جديداً في عام 2024. إلا أن سبب الفجوات المؤقتة بشكل جزئي يرجع إلى التحديث الجذري لمحفظة المنتجات، الذي يعزز نطاق تواجد الشركة في السوق، ويوحد أنظمة عمليات التصنيع، ويمنح المستخدمين خيارات متعددة من خلال اختيار السيارة حسب نوع الطاقة المفضل لهم.

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وقد بلغ إجمالي المخزون 1.330 ألف سيارة في 30 سبتمبر 2024، بتراجع قدره 129 ألف سيارة منذ بداية العام. وتركزت الأولويات على تقليص مستوى المخزون لدى الوكلاء في الولايات المتحدة، حيث تم تقليصه بأكثر من 80 ألف سيارة في 30 أكتوبر 2024 مقارنة بـ 30 يونيو 2024، وهو في المسار الصحيح لتحقيق هدف تقليص المخزون بمقدار 100 ألف سيارة بحلول 30 نوفمبر 2024.

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وقد نالت المنتجات الجديدة اهتماماً واسعاً، حيث وصل الطلب على طراز سيتروين سي 3 الجديد كلياً 50 ألف سيارة، و حوالي 75 ألف سيارة لطراز بيجو 3008 الجديدة كلياً، بالإضافة إلى استعداد أكثر من 200 وكيل لإطلاق سيارة ليب موتور في أوروبا.

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وأنهت الشركة برنامج إعادة شراء الأسهم بقيمة 3 مليار يورو في أكتوبر (تضمن إعادة الشراء 0.9 مليار يورو في الربع الثالث)، ما أدى إلى تحقيق عائد استثماري بلغ 7.7 مليار يورو في عام 2024. و ستدعم السياسة الرأسمالية المستمرة تعديل توزيع الأرباح وإعادة الشراء في بداية 2025 ولا تزال تعيد الشركة التأكيد على توجيهاتها المالية لعام 2024، التي تم تحديثها في 30 سبتمبر 2024.