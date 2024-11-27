الكشف عن "كيا سبورتاج" فيس ليفت 2025 بتحديثات خارجية وداخلية شاملة - أخبار كلمتك

دبي - محمد زيدان - الأربعاء 27 نوفمبر 2024 05:11 مساءً - بعد شهور من تتبع عدسات المصورين لها، كشفت علامة "كيا Kia" أخيرًا عن نسخة الفيس ليفت من سيارتها الكروس أوفر SUV المدمجة "سبورتاج Sportage"، والتي جاءت بتحديثات شاملة طالت تصميمها الخارجي ومقصورتها الداخلية وحتى منظومة القوة.اضافة اعلان



التعديلات الخارجية

ينطلق الجيل الخامس لـ"كيا سبورتاج" منذ عام 2021، ولعل أول ما يلفت الانتباه في نسخة الفيس ليفت الجديدة هو تصميم الواجهة، بداية من شكل المصابيح الأمامية والإضاءة النهارية التي لم تعد بذلك التصميم الشبيه بأداة البوميرانج، وإنما اتخذت شكل متعرج ينساب رأسيًا على جانبي الواجهة، وفي المنتصف نالت الشبكة الأمامية نصيبها من التعديلات بعد الاستغناء عن النمط الداخلي المستوحى من خلية النحل لتأتي بتصميمات جديدة حسب الفئة، وكذلك الحال في المصد الأمامي بتصميم فتحات التهوية على جانبيه والشبكة السفلية في منتصفه، والذي يختلف أيضًا باختلاف الفئة.

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في الخلف تبدو وتيرة التغييرات أهدأ نسبيًا، حيث احتفظت المصابيح بنفس حدودها الخارجية تقريبًا، ولكن اختلف نمط إضاءة الجرافيك من الداخل، وفي الأسفل اختلف تصميم المصد عن السابق خاصة مصابيح الضباب الخلفية التي لم تعد في مكانها، وكذلك لوح الانزلاق الفضي الذي تم الاستغناء عنه. وقد حصلت "سبورتاج" على تصميم جديد للجنوط بمقاسات من 17 إلى 19 بوصة، كما ظهرت السيارة بألوان طلاء جديدة من درجات الأزرق والرمادي.

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تحديثات المقصورة

تعتبر لوحة القيادة صاحبة النصيب الأكبر من التعديلات الداخلية، بدءًا من الشاشة المنحنية مقاس 12.3 بوصة للترفيه وعرض البيانات، وكذلك شاشة العدادات الرقمية بنفس المقاس، وبالنسبة لفتحات التكييف فقد تم تحديثها كليًا، وبخلاف ذلك تتوفر إضاءة محيطة أكثر من ذي قبل، وتقدم الشركة لون داخلي بني جديد..

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وقد جاءت عجلة القيادة بتصميم غريب بعض الشيء، وتتيح الشركة كاميرا تستقر بعجلة القيادة لمراقبة انتباه السائق على الطريق، بخلاف الحساسات التي تتأكد من وجود أيدي السائق في موضعها الصحيح.. وتتوفر أيضًا شاشة عرض رأسي جديدة، ونظام تأكيد بالبصمة كما في باقي الطرازات.



وكما في قرينتها "هيونداي توسان" موديل2025، حصلت "كيا سبورتاج" على نظام Baby & Toddler، والذي يقوم بجعل التسارع أكثر انسيابية وسلاسة لتجنب إزعاج الصغار الجالسين في الخلف، ولمزيد من الراحة توجد تجهيزات لإخماد الحركة وامتصاص الأصوات.

منظومة القوة

وأخيرًا، ورغم احتفاظها بنفس المحرك، إلا أن الشركة قامت باستبعاد ناقل الحركة مزدوج القابض ذي السبع سرعات، لتأتي بآخر أوتوماتيك من 8 سرعات، يتصل بالمحرك المتاح من قبل رباعي الاسطوانات سعته 1.6 لترًا مع شاحن تيربو لتكون قوته 148 حصان.. كما تعمل "كيا" على تحديث النسخة الهجينة لتحاكي قدرات قرينتها "توسان" 2025.





يتراوح سعر السيارة الفيس ليفت في موطنها كوريا الجنوبية ما بين 20,600 إلى 35,300 دولار (ما يعادل مليون و11 ألف إلى مليون و734 ألف جنيه مصري دون احتساب تكاليف الشحن والجمارك).

الجدير بالذكر أن الجيل الخامس من "كيا سبورتاج" تم تدشينه داخل السوق المصري في شهر يوليو عام 2022، ويأتي بمحرك رباعي الاسطوانات سعته 1.6 لترًا متصل بشاحن تيربو لتصل قوته إلى 180 حصان مع أقصى عزم دوران 265 نيوتن متر، ويتصل هذا المحرك بناقل حركة ثنائي القابض DCT ذي 7 سرعات.