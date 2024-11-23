إقرأ ايضا خطة فولكس فاجن لتجنب غلق مصانع أخرى في ألمانيا - أخبار كلمتك

دبي - محمد زيدان - السبت 23 نوفمبر 2024 05:42 مساءً - قدمت شركة فولكس فاجن خطة جديدة لتجنب غلق مصانع أخرى في أكبر سوق للسيارات في العالم لها، هو مقرها ألمانيا.

حيث قال الرئيس التنفيذي للشركة في مقابلة شخصية في إحدى الصحف الأوروبية، أن الشركة أعلنت خطة خفض التكاليف وهو الحل الأمثل للخروج من هذه الأزمة، ومن ضمنها خفض رواتب العمال بنسبة 10%.

وقال أوليفر بلوم لصحيفة بيلد أم سونتاغ اليوم الأحد "إن الطلب الضعيف في السوق في أوروبا وانخفاض الأرباح بشكل كبير من الصين يكشف عن عقود من المشاكل الهيكلية في فولكس فاجن".

كما قال رئيس مجلس العمل في شركة فولكس فاجن يوم الاثنين الماضي إن شركة صناعة السيارات تخطط لإغلاق ثلاثة مصانع على الأقل في ألمانيا، وتسريح عشرات الآلاف من الموظفين، وتقليص مصانعها المتبقية في أكبر اقتصاد في أوروبا، حيث تخطط لإصلاح أعمق من المتوقع.

وهذه هي الطريقة التي لجأت إليها شركة صناعة السيارات الألمانية فولكس فاجن لتجنب غلق مصانع أكثر في أوروبا.

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