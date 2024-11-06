السيارات الكهربائية تواجه أزمة جديدة في الاتحاد الأوروبي - أخبار كلمتك

دبي - محمد زيدان - الأربعاء 6 نوفمبر 2024 01:44 مساءً - استغاثت مصانع السيارات الأوروبية متمثلة في جمعية مصنعي السيارات الأوروبية، بالمفوضية الأوروبية لوجود حل ضروري لحماية السيارات الكهربائية من مشكلة الانكماش المستمر في المبيعات، حيث أن المبيعات انخفضت بشكل كبير جداً خلال الفترة الماضية بحسب ما ذكرته جمعية مصنعي السيارات الأوروبية (ACEA).اضافة اعلان

وذلك بعد إعلان الاتحاد الأوروبي عن تعديد خطة الانبعاثات الضارة للسيارات التي تعمل بمحركات احتراق داخلي، حيث أنها ستصدر قرارات جديدة خلال العام القادم 2025 للحد من تلك الانبعاثات.

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حيث أضافت الجمعية في بيانها:

إننا نفتقر إلى الشروط الحاسمة لتحقيق الدفعة اللازمة في إنتاج وتبني المركبات الخالية من الانبعاثات، ومنها البنية التحتية للشحن وإعادة تعبئة الهيدروجين، فضلاً عن بيئة التصنيع التنافسية، والطاقة الخضراء بأسعار معقولة، والحوافز الشرائية والضريبية، والإمداد الآمن بالمواد الخام والهيدروجين والبطاريات. كما لم يتطور النمو الاقتصادي، وقبول المستهلك للمنتج، والثقة في البنية التحتية بشكل كافٍ.

ونتيجة لهذا، فإن التحول إلى الانبعاثات الصفرية يشكل تحديًا كبيرًا، مع تزايد المخاوف بشأن تلبية أهداف خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون للسيارات والشاحنات بحلول عام 2025، بالإضافة إلى المخاوف من فرض الغرامات التي تصل إلى مليارات اليورو.

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والمخاوف الأخرى التي تكلمت عنها (ACEA)، أن مالكي السيارات الكهربائية الحاليون يفكرون بشكل كبير في العودة مرة أخرى للسيارات التي تعمل بمحركات ذات احتراق داخلي التقليدية. ولذلك، فإن مصنعي السيارات في أوروبا يطالبون المفوضية الأوروبية لتغيير موعد الانتقال الكامل للسيارات الكهربائية بدلاً من محركات الاحتراق الداخلي، وتأجيل القرارات الجديدة المعروفة باسم "يورو 7" لعام 2026 أو 2027.

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هذا التخوف الكبير يأتي بعد انخفاض مستمر في مبيعات السيارات الكهربائية في الاتحاد الأوروبي لأشهر متتالية، حيث أنها في السنوات الماضية، حصلت السيارات الكهربائية على حصة كبيرة من مبيعات الأسواق العالمية وتحديداً الأسواق الأوروبية، حيث كانت تحصل في بعض الأحيان على أكثر من 50% من المبيعات الشهرية والربع سنوية والسنوية.

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ولكن خلال الفترة الماضية وانتهاء فترة التخفيضات والإعفاءات الضريبية والإعانات التي كانت تقدمها الحكومات لمشتري السيارات الكهربائية في الدول الأوروبية، أصبحت أسعار السيارات أعلى بشكل ملحوظ عن السيارات التي تعمل بمحركات الاحتراق الداخلي التقليدية، وفضّل الأغلب شراء السيارات البنزين تحديداً عن السيارات الكهربائية أو التي تعمل ببطاريات سواء كهربائية أو هجينة.