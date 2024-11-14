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تيسلا تواجه تحدي جديد بشأن السلامة بعد فتح تحقيق جديد - أخبار كلمتك

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تيسلا تواجه تحدي جديد بشأن السلامة بعد فتح تحقيق جديد - أخبار كلمتك

تيسلا تواجه تحدي جديد بشأن السلامة بعد فتح تحقيق جديد - أخبار كلمتك

دبي - محمد زيدان - الخميس 14 نوفمبر 2024 07:04 مساءً - دخلت تيسلا في تحدي جديد بعد إعلان هيئة السلامة المرورية الوطنية على الطرق السريعة NHTSA فتح تحقيق جديد في 2.4 مليون سيارة يتعلق بالسلامة على الطرق العامة والسريعة بعد وقوع العديد من الحوادث أثناء تشغيل نظام القيادة الذاتية.
كانت تحقيقات NHTSA المحيطة بسلامة نظام Autopilot القيادة الذاتية وFSD في سيارات تيسلا مستمرة منذ يونيو 2022، كما حددت المنظمة ما لا يقل عن 13 حادثًا لسيارات تيسلا أسفر عن وفيات وإصابات خطيرة. ومع ذلك، وفقًا لتحليل صحيفة واشنطن بوست لعام 2023 لبيانات NHTSA، فإن ميزات القيادة الذاتية في تيسلا مرتبطة بأكثر من 700 حادث و19 حالة وفاة على الأقل منذ عام 2019.
وقالت هيئة السلامة المرورية الوطنية على الطرق السريعة، أن نظام FSD التابع لتيسلا والذي يُكلف 8 آلاف دولار هو سبب تلك الحوادث، حيث يتعطل أثناء توهج الشمس وفي حالات الرؤية المنخفضة مما يُسبب الحوادث.
لتقف تيسلا ومؤسسها إيلون ماسك حاليًا في هذا التحدي لإثبات أن سيارات العلامة الأمريكية تعمل بكفاءة بنظام القيادة الذاتية.
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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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