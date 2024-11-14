إقرأ ايضا تيسلا تواجه تحدي جديد بشأن السلامة بعد فتح تحقيق جديد - أخبار كلمتك

دبي - محمد زيدان - الخميس 14 نوفمبر 2024 07:04 مساءً - دخلت تيسلا في تحدي جديد بعد إعلان هيئة السلامة المرورية الوطنية على الطرق السريعة NHTSA فتح تحقيق جديد في 2.4 مليون سيارة يتعلق بالسلامة على الطرق العامة والسريعة بعد وقوع العديد من الحوادث أثناء تشغيل نظام القيادة الذاتية.

كانت تحقيقات NHTSA المحيطة بسلامة نظام Autopilot القيادة الذاتية وFSD في سيارات تيسلا مستمرة منذ يونيو 2022، كما حددت المنظمة ما لا يقل عن 13 حادثًا لسيارات تيسلا أسفر عن وفيات وإصابات خطيرة. ومع ذلك، وفقًا لتحليل صحيفة واشنطن بوست لعام 2023 لبيانات NHTSA، فإن ميزات القيادة الذاتية في تيسلا مرتبطة بأكثر من 700 حادث و19 حالة وفاة على الأقل منذ عام 2019.

وقالت هيئة السلامة المرورية الوطنية على الطرق السريعة، أن نظام FSD التابع لتيسلا والذي يُكلف 8 آلاف دولار هو سبب تلك الحوادث، حيث يتعطل أثناء توهج الشمس وفي حالات الرؤية المنخفضة مما يُسبب الحوادث.

لتقف تيسلا ومؤسسها إيلون ماسك حاليًا في هذا التحدي لإثبات أن سيارات العلامة الأمريكية تعمل بكفاءة بنظام القيادة الذاتية.

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