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الصين في طريق الانتصار على الاتحاد الأوروبي في معركة الجمارك - أخبار كلمتك

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الصين في طريق الانتصار على الاتحاد الأوروبي في معركة الجمارك - أخبار كلمتك

الصين في طريق الانتصار على الاتحاد الأوروبي في معركة الجمارك - أخبار كلمتك

دبي - محمد زيدان - الثلاثاء 19 نوفمبر 2024 08:38 مساءً - أكدت وزارة التجارة الصينية يوم الجمعة الماضي 1 نوفمبر الجاري 2024، أن الاتحاد الأوروبي سوف يرسل وفد إلى جمهورية الصين الشعبية بشأن وجود حل وإيجاد تسعيرة جمركية عادلة للسيارات الصينية المُصدرة إلى دول الاتحاد الأوروبي.
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وذلك، بعد فرض رسوم جمركية إضافية على السيارات الكهربائية الصينية في الاتحاد الأوروبي، وطلب الحكومة الصينية من شركات صناعة السيارات التابعة لها بوقف الاستثمارات في دول الاتحاد الأوروبي الذين أيدوا قرار فرض رسوم جمركية إضافية على السيارات الصينية الكهربائية بأكثر من 45%.
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وقد تتخذ الصين من هذا الموقف مكان ريادي لها في المفاوضات وهذا ما سعت إليه من البداية، وخصوصاً لاحتياج السوق الأوروبي للسيارات الصينية الكهربائية لرخص أسعارها بالنسبة للمنافسين الأوروبيين.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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