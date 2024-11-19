الصين في طريق الانتصار على الاتحاد الأوروبي في معركة الجمارك - أخبار كلمتك

دبي - محمد زيدان - الثلاثاء 19 نوفمبر 2024 08:38 مساءً - أكدت وزارة التجارة الصينية يوم الجمعة الماضي 1 نوفمبر الجاري 2024، أن الاتحاد الأوروبي سوف يرسل وفد إلى جمهورية الصين الشعبية بشأن وجود حل وإيجاد تسعيرة جمركية عادلة للسيارات الصينية المُصدرة إلى دول الاتحاد الأوروبي.اضافة اعلان

وذلك، بعد فرض رسوم جمركية إضافية على السيارات الكهربائية الصينية في الاتحاد الأوروبي، وطلب الحكومة الصينية من شركات صناعة السيارات التابعة لها بوقف الاستثمارات في دول الاتحاد الأوروبي الذين أيدوا قرار فرض رسوم جمركية إضافية على السيارات الصينية الكهربائية بأكثر من 45%.

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وقد تتخذ الصين من هذا الموقف مكان ريادي لها في المفاوضات وهذا ما سعت إليه من البداية، وخصوصاً لاحتياج السوق الأوروبي للسيارات الصينية الكهربائية لرخص أسعارها بالنسبة للمنافسين الأوروبيين.

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