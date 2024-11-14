الصين تفتح الحرب على الدول الأوروبية بسبب الرسوم الجمركية - أخبار كلمتك

دبي - محمد زيدان - الخميس 14 نوفمبر 2024 12:19 مساءً - في ظل الحرب الاقتصادية التي شنتها الدول الأوروبية على مصنعي السيارات الصينية وفرض الضرائب والجمارك التي تصل إلى أكثر من 45% على صادرات الصين من السيارات وتحديداً الكهربائية، طلبت الحكومة الصينية من مصنعي السيارات الصينية التابعة لها، بوقف الاستثمارات التي تُقدر بمليارات اليورو في الدول الأوروبية.اضافة اعلان

وذلك بعد تصويت العديد من الدول في الإتحاد الأوروبي على فرض رسوم جمركية على صادرات الصين من السيارات الكهربائية، بغرض حماية التصنيع المحلي من السيارات التي تعمل بالبطاريات، بحسب ما ذكرته وكالة رويترز.

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قالت رويترز، أن 10 دول ضمن الاتحاد الأوروبي صوتوا على فرض رسوم جمركية على السيارات الكهربائية الصينية من ضمنهم فرنسا وبولندا وإيطاليا، وفي المقابل رفضت 5 دول وامتنعت 12 دولة ضمن ينضمون للاتحاد الأوروبي على التصويت.

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ولهذا طلبت الحكومة الصينية الشركات التابعة لها، وقف استثماراتهم في الدول التي أيدت فرض الرسوم الجمركية، مع التشجيع على فتح مصانع جديدة وزيادة الاستثمارات في الدول التي عارضت هذا القرار من دول الاتحاد الأوروبي.

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والجدير بالذكر، أن السوق الأوروبي يُعد أكبر سوق للسيارات الكهربائية الصينية، حيث بلغت الصادرات إلى 40% من إنتاج الصين من السيارات الكهربائية، ورجح البعض أن هذه الخطوة التي اتخذتها السلطات الصينية بوقف بعض الاستثمارات في أوروبا إلى أن الحكومة تسعى إلى الحصول على نفوذ في المحادثات مع الاتحاد الأوروبي بشأن بديل للرسوم الجمركية، وذلك في محاولة لتجنب انخفاض حاد في صادرات السيارات الكهربائية إلى السوق الرئيسية لها.

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