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الصين تفتح الحرب على الدول الأوروبية بسبب الرسوم الجمركية - أخبار كلمتك

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الصين تفتح الحرب على الدول الأوروبية بسبب الرسوم الجمركية - أخبار كلمتك

الصين تفتح الحرب على الدول الأوروبية بسبب الرسوم الجمركية - أخبار كلمتك

دبي - محمد زيدان - الخميس 14 نوفمبر 2024 12:19 مساءً - في ظل الحرب الاقتصادية التي شنتها الدول الأوروبية على مصنعي السيارات الصينية وفرض الضرائب والجمارك التي تصل إلى أكثر من 45% على صادرات الصين من السيارات وتحديداً الكهربائية، طلبت الحكومة الصينية من مصنعي السيارات الصينية التابعة لها، بوقف الاستثمارات التي تُقدر بمليارات اليورو في الدول الأوروبية.
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وذلك بعد تصويت العديد من الدول في الإتحاد الأوروبي على فرض رسوم جمركية على صادرات الصين من السيارات الكهربائية، بغرض حماية التصنيع المحلي من السيارات التي تعمل بالبطاريات، بحسب ما ذكرته وكالة رويترز.
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قالت رويترز، أن 10 دول ضمن الاتحاد الأوروبي صوتوا على فرض رسوم جمركية على السيارات الكهربائية الصينية من ضمنهم فرنسا وبولندا وإيطاليا، وفي المقابل رفضت 5 دول وامتنعت 12 دولة ضمن ينضمون للاتحاد الأوروبي على التصويت.
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ولهذا طلبت الحكومة الصينية الشركات التابعة لها، وقف استثماراتهم في الدول التي أيدت فرض الرسوم الجمركية، مع التشجيع على فتح مصانع جديدة وزيادة الاستثمارات في الدول التي عارضت هذا القرار من دول الاتحاد الأوروبي.
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والجدير بالذكر، أن السوق الأوروبي يُعد أكبر سوق للسيارات الكهربائية الصينية، حيث بلغت الصادرات إلى 40% من إنتاج الصين من السيارات الكهربائية، ورجح البعض أن هذه الخطوة التي اتخذتها السلطات الصينية بوقف بعض الاستثمارات في أوروبا إلى أن الحكومة تسعى إلى الحصول على نفوذ في المحادثات مع الاتحاد الأوروبي بشأن بديل للرسوم الجمركية، وذلك في محاولة لتجنب انخفاض حاد في صادرات السيارات الكهربائية إلى السوق الرئيسية لها.
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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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