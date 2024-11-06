تحت شعار "التكنولوجيا تقود المستقبل".. شيري تطلق مؤتمرها العالمي للتطوير وللابتكار 2024 - أخبار كلمتك

دبي - محمد زيدان - الأربعاء 6 نوفمبر 2024 10:55 صباحاً - أطلقت شيري مؤتمرها العالمي للابتكار لعام 2024 في مدينة ووهو، مقاطعة آنهوي الصينية في 18 أكتوبر الجارى، وذلك تحت شعار "التكنولوجيا تقود المستقبل".اضافة اعلان

يمثل هذا المؤتمر نقلة نوعية من مؤتمر "يوم شيري للتكنولوجيا" التي كانت تقدمه شيري مسبقاً، حيث تحول من فعالية تقام في يوم واحد إلى احتفال تكنولوجي يمتد أسبوعًا كاملاً.

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واستقطب هذا الحدث أكثر من ألف ضيف مميز، بما في ذلك مسؤولين حكوميين، وخبراء أكاديميين، ومحترفين في الصناعة، وشركاء عالميين، بحضور رئيس مجموعة شيري يين تونج يوي، ومسئولي تنفيذيين آخرين.

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وقد قدم المؤتمر ابتكارات شيري التكنولوجية وإنجازاتها بشكل منهجي، مستكشفًا رؤى مستقبلية حول مستقبل صناعة السيارات، مما يعكس قوة العلامات التجارية الصينية للسيارات على الساحة العالمية.

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وتواصل شيري تحقيق الإنجازات بفضل الابتكار التكنولوجي فعلى هامش المؤتمر، أوضحت العلامة التجارية الرائدة تحقيقها لمجموعة إنجازات كبيرة بفضل قدراتها التكنولوجية القوية، مع تقدم ملحوظ في الجودة والكمية خلال عام 2024، فمن يناير إلى سبتمبر، تجاوزت مبيعات المجموعة التراكمية 1.75 مليون وحدة، مما يجعلها الشركة الوحيدة في الصناعة التي تحقق نموًا مزدوجًا في كل من السيارات الكهربائية والتقليدية، بالإضافة إلى النجاح في الأسواق المحلية والدولية، كما سجلت شيري أرقامًا قياسية، وحققت نموًا ملحوظاً، مما أهلها لدخول قائمة فورتشن 500 العالمية.

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وفي المؤتمر، أكد رئيس مجموعة شيري، يين تونج يوي، أن "شيري تعتمد على الابتكار لدفع منتجاتها وخدماتها، وتعزيز العلامة التجارية نحو تنمية مستدامة من حيث الجودة والكمية" مضيفا أنه :"مع التركيز الاستراتيجي الجديد على التطورات التكنولوجية، ستواصل شيري استكشاف حدود التكنولوجيا واغتنام الفرص لتحقيق المزيد من الإنجازات لضمان ريادتها في صناعة السيارات."



قيادة المستقبل عبر خمسة مجالات رئيسية



وعلى مدار 27 عامًا من الابتكار المتواصل، أظهرت شيري قدرة استثنائية على تحقيق التفوق التقني. وخلال المؤتمر، أوضح الدكتور جاو شينهوا، المدير التقني لشيري، أن الشركة حققت بعد عامين من الاستكشاف والابتكار تقدماً كبيراً في خمسة مجالات تقنية أساسية تشمل: بنية التصميمات، وأنظمة الدفع، والمقصورات الذكية، وتقنيات القيادة الذكية، والنظم البيئية. وشمل هذا التقدم أكثر من عشرة إنجازات أساسية، مما أسهم في بناء سلسلة قيمة تكنولوجية عالية الجودة وضعت صناعة السيارات الصينية في طليعة الأسواق العالمية.

وتواصل شيري التزامها الراسخ بمستقبل التنقل والتقنيات المتقدمة. وقد شمل مؤتمر CGIC عدة أقسام متميزة، منها عرض لأربعة طرازات كاملة، ومنطقة لتجربة الأعطال، وأخرى مخصصة لعرض التقنيات الذكية. كما تضمن الحدث أكثر من 100 معرض تغطي المجالات الخمسة لشيري، بما في ذلك المركبات التجارية والطاقة النظيفة، وتقنيات شيري، ومساهمات الجامعات، وعروض الموردين، مما يبرز قدرات شيري وابتكاراتها التكنولوجية الرائدة.



الكشف عن تقنية البطاريات الجديدة من Qpower



ومنذ إعلان شيري عن استراتيجيتها "لا تنازل عن الطاقة الجديدة" العام الماضي، صعدت الشركة لتصبح من بين أكبر أربع شركات في قطاع المركبات العاملة بالطاقة الجديدة. وفي مؤتمر CGIC لهذا العام، كشفت شيري عن أحدث تقنيات البطاريات ضمن منظومة Qpower. تشمل هذه المنظومة ثلاث فئات رئيسية: سلسلة فوسفات حديد الليثيوم المربعة، سلسلة ثلاثية مربعة، سلسلة ثلاثية أسطوانية كبيرة، بالإضافة إلى؛ تقنية البطارية الجديدة، التي تتميز بأربع ميزات مهمة: الشحن السريع، المدى الطويل، العمر الطويل والأمان. بالإضافة إلى ذلك، توفر تقنية البطاريات الخاصة هذه أيضًا نطاقًا كهربائيًا PHEV/REEV يزيد عن 300 كيلومتر ومدى قيادة كهربائي بالكامل يصل إلى 1,200 كيلومتر، مما يدل على التزام شيري بالقيادة الصديقة للبيئة. تتميز أيضاً بعمر تشغيل أطول بنسبة 20% مقارنةً بالمعايير الأخرى في السوق، وتضمن استخداماً آمناً مدى الحياة بفضل تصميماتها ذات التحمل الثلاثي، مع اعتماد عمليات تصنيع دقيقة ورقابة صارمة بجودة PPB لضمان أعلى مستويات الأمان.

خطة شيري التوسعية بحلول 2025



أكد رئيس مجموعة شيري، يين تونغ يوي، أن شيري لا تعتمد فقط على خبرتها التقنية، بل استفادت مبكرًا من الخبرات العالمية لتطوير منتجاتها. وفي افتتاح المؤتمر، استعرضت شيري استراتيجيتها العالمية، التي تهدف لتقديم سيارات عالية الجودة وموثوقة للمستهلكين حول العالم. لتحقيق ذلك، تواصل شيري تطوير منتجاتها بعناية لضمان تلبية احتياجات العملاء في كل سوق، كما تخضعها لاختبارات دقيقة وفقًا لظروف كل بلد، مما يعزز ثقة العملاء بسيارات شيري.

تركز شيري على تلبية احتياجات السوق والمستهلكين عالميًا، وتسعى للتميز ليس فقط في البحث والتطوير وابتكار المنتجات، بل أيضًا في توفير خدمات محلية متميزة. وتخطط الشركة لإطلاق طرازات جديدة بحلول 2025 تتناسب مع احتياجات الأسواق المختلفة، مما سيساهم في دخولها أسواقًا جديدة. ستجمع هذه الطرازات بين الأداء والجودة، مع لمسات تلائم الثقافة المحلية، لتلبي تفضيلات العملاء المتنوعة.

وفي المستقبل، تطمح شيري للقيام بدور ريادي عالمي، بالاستفادة من الخبرات الدولية وتعاونها مع شركات الصناعة، لقيادة نهضة العلامات التجارية الصينية في سوق السيارات العالمي، ودفع موجة من الابتكارات التي تبشر بمرحلة جديدة من التطور التكنولوجي.