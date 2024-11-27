أوجستي: هدفنا الفوز بالسوبر وهذه أولوياتنا أمام الاتحاد - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 27 نوفمبر 2024 07:25 مساءً - أكد أوجستي بوش، المدير الفني للفريق الأول لكرة السلة رجال بالنادي الأهلي، أن الفريق استعد بشكل قوي لمواجهة الاتحاد السكندري غدًا في بطولة كأس السوبر المصري التي تقام بالبحرين، مشيرًا إلى أن لاعبي الفريق في حالة بدنية وفنية جيدة قبل المباراة.

وأوضح أوجستي أن الهدف الرئيسي للفريق تقديم مباراة قوية، وحصد كأس السوبر المصري لتكون أول بطولة للفريق في الموسم الحالي.

وتابع أوجستي قائلًا “ عندما تلعب للأهلي فأنت تلعب من أجل الفوز دائمًا، لدينا جماهير تطالب اللاعبين دومًا بتحقيق البطولات وهدفنا إسعادهم لأنهم يستحقون ذلك”.

ويلتقي رجال سلة الأهلي في مباراة كأس السوبر المصري أمام الاتحاد السكندري غدًا، وعلى الجهة المقابلة يلتقي فريقا الأهلي والمنامة البحرينين في لقاء كأس السوبر البحريني، على أن يتقابل الفريقان الفائزان من المباراتين في بطولة كأس السوبر المصري البحريني يوم 30 نوفمبر.

قائمة رجال سلة الأهلي لخوض السوبر

وتضم قائمة «رجال سلة الأهلي» المشاركة في بطولة كأس السوبر 14 لاعبًا، وهم كل من: عمرو زهران وإبراهيم زهران وإيهاب أمين وعمرو الجندي ومروان سرحان وسيف سمير ومؤمن خيري ومصطفى كيچو وأحمد مهيب وجون دانييل روبيرسون وعبد الله محمد وعمر طارق ورامي إبراهيم ومحمد خيري.

ويضم الجهاز الفني للفريق كلا من الإسباني أوجستي بوش مديرًا فنيًّا، وأحمد الجارحي مدربًا عامًّا، ورامي الدياسطي مدربًا، وطارق الغنام مديرًا للفريق، ووليد الخراط إداري الفريق، ومحمد جاد راغب طبيب الفريق، وأحمد حسن عبده إخصائي العلاج الطبيعي، ومحمد عز الدين إخصائي التأهيل البدني، ومحمد عيسى إخصائي التدليك، وعلاء لطفي إخصائي إحصاء، وطارق الحسيني المعد البدني، وشهاب كمال إخصائي التغذية، وحامد عبد الحفيظ مسئول الخدمات والمعاونة.

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