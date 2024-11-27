محمد صلاح يقود تشكيل ليفربول أمام ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 27 نوفمبر 2024 09:23 مساءً - دوري أبطال أوروبا، أعلن الهولندي آرني سلوت، المدير الفني لفريق ليفربول، تشكيل الريدز لمواجهة ريال مدريد مساء اليوم الأربعاء، على ملعب آنفيلد في الجولة الخامسة من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

ويتواجد محمد صلاح نجم منتخب مصر على رأس تشكيل ليفربول لمواجهة ريال مدريد مساء اليوم.

تشكيل ليفربول اليوم أمام ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا

وجاء تشكيل ليفربول أمام ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا كالتالي:

حراسة المرمى: كويمن كيليهر.

خط الدفاع: كونور برادلي - ابراهيما كوناتي - فيرجيل فان دايك - أندي روبيرتسون.

خط الوسط: ريان جرافنبيرخ - أليكسيس ماك أليستر - جونز.

خط الهجوم: محمد صلاح - داروين نونيز - لويس دياز.

البدلاء: جاروس، ديفيز، جوميز، إندو، سوبوسلاي، جاكبو، إليوت، ترينت ألكسندر أرنولد، كونساه، مورتون.

تشكيل ريال مدريد ضد ليفربول في دوري أبطال أوروبا

وجاء تشكيل ريال مدريد ضد ليفربول في دوري أبطال أوروبا كالتالي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: فيديريكو فالفيردي- راؤول أسينسيو- أنطونيو روديجر- فيرلاند ميندي.

خط الوسط: أردا جولر- إدواردو كامافينجا- لوكا مودريتش.

خط الهجوم: جود بيلينجهام- إبراهيم دياز- كيليان مبابي.

ويحل نادي ريال مدريد ضيفًا ثقيلًا على نظيره ليفربول في مباراة مرتقبة على ملعب أنفيلد اليوم الأربعاء، ضمن الجولة الخامسة من مرحلة الدوري بمسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

على صعيد المواجهات المباشرة السابقة، فقد التقى الفريقان 11 مرة، فاز ريال مدريد في 7 مباريات وليفربول في 3 وانتهت مباراة واحدة بالتعادل.

وكانت آخر مواجهة بين الفريقين كانت في دور الـ16 لموسم 2022-23، عندما سحق ريال مدريد ليفربول 5-2 في "أنفيلد" ذهابا قبل أن يضمن التأهل بفوزه 1-0 على أرضه في الإياب

ويتصدر ليفربول مجموعته برصيد 12 نقطة، بعد أن حقق 4 انتصارات متتالية على كل من: ميلان، بولونيا، لايبزيج، باير ليفركوزن.

بينما يحتل ريال مدريد المركز الثاني في مجموعته برصيد 6 نقاط، ويسعى لتحقيق نتيجة إيجابية في هذه المواجهة المهمة.

ويحتاج ريال مدريد إلى الفوز من أجل تعزيز فرصه في التأهل المباشر إلى دور الـ16، والذي يضمنه أول 8 فرق في الترتيب العام، بينما يخوض أصحاب المراكز من التاسع وحتى الـ24 مواجهة إقصائية مباشرة لتحديد المتأهل.

موعد مباراة ليفربول وريال مدريد في دوري أبطال أوروبا

تقام مباراة ليفربول ضد ريال مدريد، اليوم الأربعاء، الموافق 27 نوفمبر 2024، على ملعب آنفيلد، ضمن منافسات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وتنطلق مباراة ليفربول ضد ريال مدريد، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر، والحادية عشرة مساءً بتوقيت السعودية، هذه المباراة ستكون حاسمة للفريقين في تحديد موقفهما من التأهل إلى الأدوار المتقدمة في البطولة.

وتبث المواجهة عبر شبكة قنوات "بي إن سبورتس" beIN Sports 1 وbeIN Sports HD 1 English، ويديرها الحكم الفرنسي فرونسوا ليتيزكي.

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