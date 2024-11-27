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دوري أبطال أوروبا، موناكو يتقدم علي بنفيكا بهدف في الشوط الأول - أخبار كلمتك

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دوري أبطال أوروبا، موناكو يتقدم علي بنفيكا بهدف في الشوط الأول - أخبار كلمتك

دوري أبطال أوروبا، موناكو يتقدم علي بنفيكا بهدف في الشوط الأول - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 27 نوفمبر 2024 11:23 مساءً -  تقدم فريق موناكو الفرنسي علي نظيرة بنفيكا البرتغالي بهدف دون رد بالشوط الأول في مباراة ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة  دوري ابطال اوروبا للموسم الحالي 2024-25.

أحرز هدف  موناكو أليس بن صغير في الدقيقة 13

 

مباراة موناكو وبنفيكا

ويقدم موناكو نتائج إيجابية وكبيرة ويسعي لمواصلة تألقه والسير علي طريق الانتصارات من أجل التأهل إلى الدور القادم من بطولة دوري الأبطال، بينما يرغب بنفيكا لتحقيق الفوز الثالث له وتجميع اكبر عدد من النقاط، وتحسين موقف الفريق في جدول دوري ابطال اوروبا.

 

جدول ترتيب دوري ابطال اوروبا


يحتل موناكو المركز السادس برصيد 10 نقاط، حيث خاض 4 مواجهات، حقق الفوز في 3 مواجهات، وتعادل في لقاء، ويتواجد بنفيكا المركز الثاني والعشرون برصيد 6 نقاط، حيث خاض 4 مواجهات، فاز في لقائين، وهزم في لقائين

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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