تعرف على أداء البورصات الخليجية خلال تعاملات اليوم الأربعاء - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 27 نوفمبر 2024 11:15 مساءً - رصدت حنان رمسيس خبيرة أسواق المال أداء الاسواق الخليجية خلال جلسة الأربعاء، حيث عادت مؤشرات منطقة الخليج للتباين مرة أخرى بعد ميلها للتواجد في المنطقة الخضراء لعدة جلسات.

انخفاض المؤشر الرئيسي في السعودية

والبداية من المملكة العربية السعودية والتي انخفض فيها مؤشرها الرئيسي بنسبه 0.43% وهي تقدر بـ 50 نقطة ليصل الي 11685 نقطة وسط قيم تداول تصل الي 6.5 مليار ريال بنهاية جلسة التداول.

البورصات الخليجية، كلمتك



وبذلك يتجه المؤشر الي كسر منطقة دعم هامة وهي 11550 والتي اذا وصل لها ولم يكسرها سيعاود الصعود اعلاها للمرة الخامسة علي التوالي، فالمؤشر السعودي يسير في نطاق عرضي لاكثر من عامين وتعتبر منطقة 12200 هي نقطة مقاومة رئيسية لا يستطيع كسرها بسهولة.



مؤشر أسواق المال في الكويت



مال مؤشر الكويت 50 إلي التذبذب بين صعود وهبوط خلال مستهل جلسة التداول إلي أن استقر في المنطقة الحمراء، وانخفض بنسبة 0.43% وهي تقدر ب 31 نقطة ليصل الي 6512 نقطة وسط قيم تداول تصل الي 35 مليون دينار بنهايه جلسه التداولات.



ارتفاع مؤشرات الأسواق في الامارات

تواجدت مؤشرات الاسواق في المنطقة الخضراء، حيث ارتفع مؤشر سوق دبي بنسبه 0.26% وهي تقدر بـ 13 نقطة ليصل الي 4841 نقطة، كما ارتفع مؤشر فوتسي أبوظبي بنسبه 0.36% وهي تقدر ب 34 نقطة ليصل الي 9327 نقطة، باجمالي قيم تداول تقارب 3 مليار درهم.

أداء البورصات الخليجية خلال الأسبوع

وشهد أداء الأسواق الخليجي في أسبوع، تباينا في الأداء بسبب المخاوف من التصعيد في الحرب الروسية الأوكرانية، والتي هددت فيها روسيا باستخدام الحل النووي، وهو ما ينذر بنشوب حرب عالمية ثالثة.



المملكة العربية السعودية



شهد سوق الأسهم السعودية أداءً إيجابيًا خلال الأسبوع المنتهي في 21 نوفمبر 2024 ليعاود مكاسبه وسط دعم البنوك والاتصالات وتراجعت القيمة السوقية بضغط أرامكو.

وسجل المؤشر العام للسوق ارتفاعا نسبته 0.42% بمكاسب بلغت 49.34 نقطة صعد بها إلى مستوى 11,840.52 نقطة مقابل 11,791.18 نقطة للأسبوع المنتهي في 14 نوفمبر 2024.

وتراجعت القيمة السوقية 3.91 مليار ريال ليهبط رأس المال السوقي للأسهم المدرجة بـتداول إلى 10.135 تريليون ريال مقابل 10.139 تريليون ريال بنهاية الأسبوع الماضي.



وشهد سهم أرامكو أداءً سلبيًا بخسائر أسبوعية بلغت 0.18% عند مستوى 27.95 ريال ليهبط رأس المال السوقي لـ ارامكو إلى 6.76 تريليون ريال.



خسائر سوق دبي المالي

ومع ختام تعاملات الأسبوع تكبد سوق دبي المالي خسائر قدرها 2.601 مليار درهم وبلغت خسائر سوق أبوظبي للأوراق المالية 50 مليار درهم بإجمالي خسائر بلغت 52.601 مليار درهم خلال الأسبوع، حيث تراجع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 0.33% بالغا مستوى 4723 نقطة بنهاية تداولات الأسبوع مقابل نحو 4739 نقطة بنهاية تداولات الأسبوع الماضي.

وسجلت القيمة السوقية لأسهم دبي 776.795 مليار درهم بنهاية تعاملات الأسبوع مقابل نحو 779.396 مليار درهم الأسبوع السابق له بخسائر بلغت 2.601 مليار درهم، كما تراجع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 2.24 % ليسجل 9231 نقطة بنهاية تداولات الأسبوع مقابل نحو 9443 نقطة الأسبوع السابق له.

وبلغت القيمة السوقية لأسهم أبوظبي 2.775 تريليون درهم بنهاية تعاملات الأسبوع مقابل قيمة قدرها 2.825 تريليون درهم الأسبوع الذي سبقه بخسائر بلغت 50 مليار درهم.



بورصة الكويت تسجل محصلة أسبوعية خضراء

سجلت بورصة الكويت محصلة أسبوعية خضراء للأسبوع الرابع على التوالي مدعومة بنمو 7 قطاعات و121 مليون دينار 394.44 مليون دولارمكسبًا بالقيمة السوقية.

وارتفع مؤشر السوق الأول بنسبة 0.07% أو 5.26 نقطة ليختتم تعاملات الأسبوع الماضي بالنقطة 7835.97، عن مستواه بالأسبوع السابق، وأغلق مؤشر السوق العام التعاملات بالنقطة 7319.32 بارتفاع أسبوعي 0.28% ليربح 20.48 نقطة عن مستواه بختام الأسبوع السابق.

وصعد مؤشر السوق الرئيسي 1.23% بما يعادل 81.55 نقطة مُختتم التعاملات بالنقطة 6703.4، واستقر مؤشر السوق الرئيسي 50 عند النقطة 6538.16، وسجلت القيمة السوقية للأسهم ببورصة الكويت بنهاية تعاملات الاسبوع 43.28 مليار دينار بارتفاع 0.28% يُقدر بـ121 مليون دينار قياسيًا بمستواها بختام الاسبوع الماضي البالغ 43.16 مليار دينار.

وتراجعت التداولات بنحو جماعي إذ هبطت السيولة 30.79% عند 358.04 مليون دينار وتراجعت الكميات 28.67% إلى 1.89 مليار سهم وانخفض عدد الصفقات 20.41% لـ99.98 ألف صفقة.



وعلى المستوى القطاعي فقد ارتفع 7 قطاعات على رأسها المواد الأساسية بـ25.66% بينما تراجع 6 قطاعات في مقدمتها الخدمات المالية بـ1.15% وسيظل التباين هو الصفه الغالبه علي التداولات الي ان تعود الولايات المتحدة لخفض اسعار الفائدة وتهدأ الاوضاع السياسيه اقليميا وعالميا.

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