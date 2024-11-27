نهضة بركان يتخطى لواندا سول الأنجولي بثنائية في كأس الكونفدرالية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 27 نوفمبر 2024 11:23 مساءً - حقق فريق نهضة بركان المغربي فوزا مستحقا أمام ضيفه لواندا دي سول الأنجولي بهدفين نظيفين، في اللقاء الذي جمع الفريقين على “الملعب البلدي لبركان”، لحساب الجولة الأولى من دور المجموعات بمسابقة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

تقدم نهضة بركان بهدفه الأول في الدقيقة 21 عن طريق إيسوفو دايو، ثم عاد اللاعب نفسه لإحراز الهدف الثاني في الدقيقة 80.

تشكيل نهضة بركان أمام لواندا دي سول

وبدأ فريق نهضة بركان المغربي مباراته أمام لواندا دي سول بتشكيل يضم كل من:

منير المحمدي - هيثم مناوت - عبد الحق العسال - إيسوفو دايو - محمد أيمن ساديل - عماد رياحي - ممادوا كامارا - أيوب خيري - ياسين البحيري - بول فاليري باسين - يوسف الزغودي.

نهضة بركان يسعى لإنطلاقة قوية بالكونفدرالية

ودخل نهضة بركان المسابقة القارية، بمعنويات مرتفعة إذ يواصل تربعه على صدارة البطولة الاحترافية بعد تحقيقه فوزه السادس والمثير على حسنية أغادير بنتيجة 2-1، ضمن منافسات الجولة 11 من البطولة الاحترافية.

ونجح نهضة بركان في استغلال عاملي الأرض والجمهور الأمر الذي ساعده على تحقيق الفوز وخطف ثلاث نقاط ستمكنه من اللعب بأريحية خلال المواجهات القادمة في الكونفدرالية

ويتواجد نهضة بركان في المجموعة الثانية إلى جانب الملعب المالي وستيلينبوش الجنوب أفريقي ثم لوندا سول الأنغولي.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.