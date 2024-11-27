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مشاهير العرب - قريبا.. فرقة «طبلة الست» تستعد لإحياء حفل غنائي ساهر - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - قريبا.. فرقة «طبلة الست» تستعد لإحياء حفل غنائي ساهر - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - قريبا.. فرقة «طبلة الست» تستعد لإحياء حفل غنائي ساهر - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 27 نوفمبر 2024 11:12 مساءً - تستعد فرقة «طبلة الست»، لإحياء حفل غنائي ساهر خلال الأيام المقبلة على مسرح ساقية الصاوي.

ومن المقرر أن يقام الحفل في قاعة النهر في تمام الساعة 7 مساءً، وتقدم الفرقة خلال الحفل مجموعة من أجمل وأروع الفقرات الموسيقية والغنائية التي بحبها الجمهور ويتفاعل معها.

وتعد فرقة طبلة الست واحدة من أبرز فرق الأغاني التراثية والفلكور المصري، التي شاركت في العديد من المهرجانات المحلية والدولية، وتتكون الفرقة من 12 سيدة يعزفن ويغنين مع موسيقى مستوحاة من الأغاني القديمة في الريف وصعيد مصر.

وتهدف فرقة «طبلة الست» لإحياء أغاني الفلكلور من جديد، وتستخدم أكثر من آلة ولكنها كلها آلات إيقاعية، ومنها الطبلة والدهولة والدف والصاجات.

ومؤخرا شاركت شاركت فرفقة «طبلة الست» في إحياء حفل ضمن فعاليات مهرجان العلمين في نسخته الثانية، وكان ذلك يوم 20 يوليو بالمسرح الروماني بالمدينة التراثية.

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ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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