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مشاهير العرب - درة تكشف تفاصيل التحضير لـ «وين صرنا» بندوة مهرجان القاهرة السينمائي 45 - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - درة تكشف تفاصيل التحضير لـ «وين صرنا» بندوة مهرجان القاهرة السينمائي 45 - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - درة تكشف تفاصيل التحضير لـ «وين صرنا» بندوة مهرجان القاهرة السينمائي 45 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 21 نوفمبر 2024 05:32 مساءً - انطلقت الجلسة الحوارية لـ فيلم وين صرنا ، من بطولة الفنانة درة، على هامش فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 45، اليوم الخميس، والتي كشفت خلالها الكثير من الكواليس والتفاصيل الخاصة بالتحضير للعمل في أولى خطواتها الإخراجية.

درة تكشف تفاصيل فيلم وين صرنا

وفي هذا السياق، كشفت درة، على هامش الندوة الحوارية لمهرجان القاهرة السينمائي تفاصيل فيلم وين صرنا، قائلة: «أكتر لحظة كانت صعبة عليها هي لما كنا مستنين زوج نادين ييجي من غزة، وكنا كلنا مستنينه ييجي، كنت كأني أشعر بكل تفاعلات نادين».

الفنانة درة

وتابعت درة: «حاولت نقل هذا الشعور للشاشة، وأهم شيء لي هو أن يأخذ المشهد من أول مرة وألا نكرره، وكانت هناك صعوبة حتى في تنفيذ المشاهد البسيطة، وفي نفس الوقت أن يكون بجودة فنية مضبوطة من أول مرة، وفي بعض الأمور كنت بحلم بيها مقدرتش أحققها، وكان فيه اعتماد في الفيلم على ذكرياتهم اللي صوروها بتليفوناتهم».

وأردفت درة: «لو في خسارة هاخسرها فالمكسب الإنساني ليا أكتر بكتير من الخسارة المادية».

ندوة درة

تفاصيل فيلم وين صرنا لـ درة

فيلم "وين صرنا"، أخرجته وأنتجته النجمة درة، في أولى تجاربها الإخراجية والإنتاجية، ويحكي عن نادين، امرأة شابة من غزة، وصلت إلى مصر بعد ثلاثة أشهر من الحرب، برفقة ابنتيها الرضيعتين، اللتين أنجبتهما قبل الحرب ببضعة أشهر بعد معاناة خمس سنوات في مصر، وتنتظر زوجها الذي لم يتمكن من الانضمام إليها إلا بعد شهرين.

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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