هيئة الكتاب تشارك بإصدارات متنوعة في معرض الكويت الـ 47 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 21 نوفمبر 2024 02:50 مساءً - تشارك الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين، في الدورة الـ٤٧ من معرض الكويت الدولي للكتاب، الذي تم افتتاحه صباح أمس، تحت رعاية الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء الكويتي.

الجناح المصري في معرض الكويت

وزار الجناح المصري في معرض الكويت، السفير أسامة شلتوت، السفير المصري بدولة الكويت.

وأشاد بالجناح والإصدارات المتنوعة للهيئة، مؤكدا أن الثقافة المصرية حاضرة بقوة في كافة دول العالم.

كما شهد الجناح إقبالًا كبيرًا من زوار المعرض والمسئولين عنه، لما له من أهمية كبيرة في معرض الكويت، خاصة أن الهيئة المصرية العامة للكتاب، تعد أكبر ناشر في الشرق الأوسط، وتلعب دورًا كبيرا في نشر الثقافة وبناء الإنسان.

وتقدم الهيئة المصرية العامة للكتاب، مجموعة كبيرة من إصداراتها المتنوعة في كافة فروع المعرفة في المعرض، ومن بينها إصدارات مشروع استعادة طه حسين، وإصدارات سلسلة أدباء القرن العشرين، وسلسلة الإبداع العربي، وسلسلة تاريخ المصريين، وسلسلة التراث، وعقول، كما تقدم موسوعة الأغاني، وإصدارات سليم حسن، وكتاب الخط الكوني، وغيرهم من الإصدارات، كذلك تقدم الهيئة مجموعة من الإصدارات المتنوعة للأطفال.

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