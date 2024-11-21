3 سنوات على رحيل سهير البابلى، امتد مشوارها الفني نصف قرن وهذه قصة دخولها عالم الغناء - أخبار كلمتك

3 سنوات على رحيل سهير البابلى، امتد مشوارها الفني نصف قرن وهذه قصة دخولها عالم الغناء - أخبار كلمتك

ارتفاع أسعار الدواجن اليوم الخميس 21 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

ارتفاع أسعار الدواجن اليوم الخميس 21 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

مدبولي يتفقد اصطفاف المعدات الخاصة بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي بمدينة الخارجة (صور) - أخبار كلمتك

مدبولي يتفقد اصطفاف المعدات الخاصة بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي بمدينة الخارجة (صور) - أخبار كلمتك

مدبولي في لقاء جماهيري بالوادي الجديد: 100 مليار جنيه استثمارات ضخمة تعزز التنمية بالمحافظة - أخبار كلمتك

مدبولي في لقاء جماهيري بالوادي الجديد: 100 مليار جنيه استثمارات ضخمة تعزز التنمية بالمحافظة - أخبار كلمتك

وزير الصحة يبحث تطوير خدمات الأشعة بالمدينة الطبية بمعهد ناصر - أخبار كلمتك

وزير الصحة يبحث تطوير خدمات الأشعة بالمدينة الطبية بمعهد ناصر - أخبار كلمتك

لجنة عسكرية تزور محور علب وتطلع على سير العمليات العسكرية - أخبار كلمتك

لجنة عسكرية تزور محور علب وتطلع على سير العمليات العسكرية - أخبار كلمتك

الرياضة - 02:51 - عاجل.. المحكمة الجنائية تصدر مذكرتي اعتقال ضد «نتنياهو» و«جالانت» بشأن جرائم الحرب في غزة - أخبار كلمتك

الرياضة - 02:51 - عاجل.. المحكمة الجنائية تصدر مذكرتي اعتقال ضد «نتنياهو» و«جالانت» بشأن جرائم الحرب في غزة - أخبار كلمتك

التفاصيل الكاملة لـ حالة الطقس وتحذيرات عاجلة من الأرصاد الجوية للمواطنين - أخبار كلمتك

التفاصيل الكاملة لـ حالة الطقس وتحذيرات عاجلة من الأرصاد الجوية للمواطنين - أخبار كلمتك

«الأوقاف» تعقد 100 ندوة علمية الاثنين القادم حول موضوع «جريمة الفتوى بغير علم» - أخبار كلمتك

«الأوقاف» تعقد 100 ندوة علمية الاثنين القادم حول موضوع «جريمة الفتوى بغير علم» - أخبار كلمتك

برلماني: تعديل قانون الإيجار القديم يحقق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين - أخبار كلمتك

برلماني: تعديل قانون الإيجار القديم يحقق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين - أخبار كلمتك

الرئيسية عالم الفن والمشاهير

هيئة الكتاب تشارك بإصدارات متنوعة في معرض الكويت الـ 47 - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
هيئة الكتاب تشارك بإصدارات متنوعة في معرض الكويت الـ 47 - أخبار كلمتك

هيئة الكتاب تشارك بإصدارات متنوعة في معرض الكويت الـ 47 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 21 نوفمبر 2024 02:50 مساءً - تشارك الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين، في الدورة الـ٤٧ من معرض الكويت الدولي للكتاب، الذي تم افتتاحه صباح أمس، تحت رعاية الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء الكويتي.

الجناح المصري في معرض الكويت 

وزار الجناح المصري في معرض الكويت، السفير أسامة شلتوت، السفير المصري بدولة الكويت.

 وأشاد بالجناح والإصدارات المتنوعة للهيئة، مؤكدا أن الثقافة المصرية حاضرة بقوة في كافة دول العالم.

كما شهد الجناح إقبالًا كبيرًا من زوار المعرض والمسئولين عنه، لما له من أهمية كبيرة في معرض الكويت، خاصة أن الهيئة المصرية العامة للكتاب، تعد أكبر ناشر في الشرق الأوسط، وتلعب دورًا كبيرا في نشر الثقافة وبناء الإنسان.

d955043db2.jpg
4aa7c3e5c0.jpg
ebee8a17cf.jpg
1ecac29397.jpg
befd4d493b.jpg
ec91b0ca13.jpg

وتقدم الهيئة المصرية العامة للكتاب، مجموعة كبيرة من إصداراتها المتنوعة في كافة فروع المعرفة في المعرض، ومن بينها إصدارات مشروع استعادة طه حسين، وإصدارات سلسلة أدباء القرن العشرين، وسلسلة الإبداع العربي، وسلسلة تاريخ المصريين، وسلسلة التراث، وعقول، كما تقدم موسوعة الأغاني، وإصدارات سليم حسن، وكتاب الخط الكوني، وغيرهم من الإصدارات، كذلك تقدم الهيئة مجموعة من الإصدارات المتنوعة للأطفال.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع كلمتك عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

هيدي كرم: "رغدة" في وتر حساس لا تشبهني في الحقيقة - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق