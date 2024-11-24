توقف سائقو الشاحنات في هذا المكان - أخبار كلمتك

توقف سائقو الشاحنات في هذا المكان - أخبار كلمتك

السعودية توقف استيراد الاسماك من اليمن خوفا من هذا المرض - أخبار كلمتك

السعودية توقف استيراد الاسماك من اليمن خوفا من هذا المرض - أخبار كلمتك

«ارتدوا الملابس الشتوية».. الأرصاد تكشف عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد 24 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

«ارتدوا الملابس الشتوية».. الأرصاد تكشف عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد 24 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

مفتي داغستان يستقبل الأمين العام للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية لبحث سبل التعاون الديني - أخبار كلمتك

مفتي داغستان يستقبل الأمين العام للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية لبحث سبل التعاون الديني - أخبار كلمتك

إيقاف عدد من القطارات غدًا، تعرف عليها - أخبار كلمتك

إيقاف عدد من القطارات غدًا، تعرف عليها - أخبار كلمتك

سقوط أمطار على عدد من المناطق في القاهرة والجيزة (فيديو وصور) - أخبار كلمتك

سقوط أمطار على عدد من المناطق في القاهرة والجيزة (فيديو وصور) - أخبار كلمتك

5 وزراء يفتتحون مؤتمر محركات التنمية الصناعية في عالم الذكاء الاصطناعي - أخبار كلمتك

5 وزراء يفتتحون مؤتمر محركات التنمية الصناعية في عالم الذكاء الاصطناعي - أخبار كلمتك

الضرائب: إطلاق الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية لدعم الاستثمار والتوسع الاقتصادي - أخبار كلمتك

الضرائب: إطلاق الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية لدعم الاستثمار والتوسع الاقتصادي - أخبار كلمتك

نقابة المهن الموسيقية تتواصل مع أسرة محمد رحيم بعد وفاته - أخبار كلمتك

نقابة المهن الموسيقية تتواصل مع أسرة محمد رحيم بعد وفاته - أخبار كلمتك

سيناريو واحد لتأهل منتخب مصر للشباب إلى أمم أفريقيا 2025 - أخبار كلمتك

سيناريو واحد لتأهل منتخب مصر للشباب إلى أمم أفريقيا 2025 - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار مصر

انطلاق معدات الجيزة للصرف الصحي استعدادا لأمطار اليوم (صور) - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
انطلاق معدات الجيزة للصرف الصحي استعدادا لأمطار اليوم (صور) - أخبار كلمتك

انطلاق معدات الجيزة للصرف الصحي استعدادا لأمطار اليوم (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 24 نوفمبر 2024 10:12 صباحاً - انطلقت منذ الساعات الأولى من صباح اليوم معدات تابعة لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، وتمركزت بالمحاور الرئيسية والنقاط الساخنة وجوار الأنفاق، استعدادا لسقوط أمطار وفقا للبيانات الصادرة عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن موجة من الطقس السيئ، وتوقعات لسقوط الأمطار حتى يوم الجمعة المقبل.  

0b19c966c7.jpg

وأكد المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي رفع درجة الاستعداد بكافة الشركات التابعة بمختلف المحافظات، تأهبا للتعامل مع موجة الطقس السيئ، وتشكيل غرفة عمليات الشركة القابضة للمتابعة اللحظية لأي مستجدات، والتنسيق الكامل مع كافة الأجهزة التنفيذية. 
 

ff4b1a5232.jpg

تمركز أكثر من 80 معدة من معدات وسيارات شركة الصرف الصحي

وأشار المهندس منصور بدوى رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، إلى أنه تم نشر وتمركز أكثر من 80 معدة من معدات وسيارات الشركة، للتعامل الفورى مع أي تجمعات محتملة للمياه. 
 

d72feb2748.jpg


وأضاف أن الاستعدادات الاستباقية لموسم الأمطار، تبدأ قبل فصل الشتاء، بالتطهير المستمر لبالوعات الأمطار ومطابق الصرف الصحي وفق خطة الشركة.
 

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع كلمتك عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

وزير التموين يتفقد المنطقة اللوجيستية وبعض المنشآت التجارية بالغربية - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق