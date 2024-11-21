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مشاهير العرب - بعد عرض فيلم سلمي.. رسالة إلهام شاهين لـ سولاف فواخرجي - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - بعد عرض فيلم سلمي.. رسالة إلهام شاهين لـ سولاف فواخرجي - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - بعد عرض فيلم سلمي.. رسالة إلهام شاهين لـ سولاف فواخرجي - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 21 نوفمبر 2024 02:51 مساءً - وجهت الفنانة إلهام شاهين، رسالة للنجمة السورية سولاف فواخرجي عقب عرض فيلمها الذي يحمل اسم «سلمى» ضمن عروض مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 45 خلال الساعات القليلة الماضية.

وشاركت إلهام شاهين، صورة تجمعها بسولاف فواخرجي، عبر حسابها على «إنستجرام»، معلقة عليها قائلة: «ألف مبروك لصديقتي الجميلة النجمه السوريه سولاف فواخرجي على إشتراك فيلمها (سلمى) للمخرج الرائع جود سعيد فى مهرجان القاهرة السينمائي الدولي».

كما تابعت إلهام شاهين: «نورتوا مصر، يارب بالتوفيق، كل الإحترام و المحبه و التقدير لكم ولكل أهل سوريا تمنياتي بعودة سوريا لقوتها، و عودة مهرجان دمشق السينمائي الدولي، جمعتنا فيه أجمل الذكريات».

أخر أعمال إلهام شاهين

وتعيش إلهام شاهين، حالة من النشاط الفني حيث تواصل تصوير فيلم «الحب كله».

تدور أحداث الفيلم خلال يوم واحد، فهو يناقش قضية اجتماعية، حول إلهام شاهين، التي تقوم بدور والدة الفنان أحمد فتحي، الذي يعيش قصة حب مع الفنانة حورية فرغلي، ويحتفلان بزفافهما في المنطقة التي يعيشان فيها، فيما تتناول القصة الكواليس الخفية وما قبل حفل الزفاف وما به من صعوبات وتحديات بالنسبة للأسر البسيطة.

أبطال فيلم الحب كله

فيلم الحب كله، يشارك في بطولته إلهام شاهين، بجانب كل من أحمد فتحي، حورية فرغلي، سلوى محمد علي، فاطمة محمد علي، حسن العدل، إلهام صفي الدين، وضياء الميرغني وآخرين، والعمل من تأليف سيد فؤاد، وإخراج خالد الحجر، وينتمي إلى نوعية الأفلام ذات اليوم الواحد، فيما تخطط الشركة المنتجة لطرحه في دور العرض نهاية العام الجاري.

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ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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