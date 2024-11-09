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5 ملايين جنيه إيرادات 3 أيام عرض لـ “الهوى سلطان" - أخبار كلمتك

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5 ملايين جنيه إيرادات 3 أيام عرض لـ “الهوى سلطان" - أخبار كلمتك

5 ملايين جنيه إيرادات 3 أيام عرض لـ “الهوى سلطان" - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 9 نوفمبر 2024 12:12 مساءً - استطاع فيلم الرومانسية الجديد المعنون بــ “الهوى سلطان” بطولة منة شلبي وأحمد داوود أن يتسلل لقلوب الجمهور المصري الذي توافد عليه بكثرة فى أول 3 أيام من عرضه بدور السينما المصرية.

فيلم الهوى سلطان 

 الفيلم تدور أحداثه في إطار رومانسي اجتماعي لايت عن العلاقات والحب بين الأصدقاء بشكل رومانسي كوميدي، وتتمحور أحداث فيلم “الهوى سلطان” الذي تم تغيير اسمه 3 مرات من “قاعة الأوركيد”، ثم لـ“سارة وعلى”، حتى استقر على “الهوى سلطان”.

 

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أبطال فيلم الهوى سلطان 

الفيلم  بطولة منة شلبي، أحمد داود، أحمد خالد صالح، جيهان الشماشرجي، سوسن بدر،  خالد كمال، نورين أبو سعدة، عماد رشاد، فدوى عابد، من إخراج هبة يسري. 

 

واستطاع الفيلم أن يتصدر البوكس أوفيس بفارق كبير عن منافسيه، وحقق الهوى سلطان فى أحدث ليالي عرضه 2 مليون و539 ألف و159 جنيهًا  ليصل إجمالي إيراداته حتى الآن لنحو 5 مليون جنيه فى 3 أيام فقط  ومن المقرر أن يطرح العمل بالدول العربية فى 13 من شهر نوفمبر الجاري.

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ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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