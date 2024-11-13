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مشاهير العرب - ليلى علوي تثير تفاعل الجمهور برقصتها في آخر أيام تصوير «المستريحة» - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - ليلى علوي تثير تفاعل الجمهور برقصتها في آخر أيام تصوير «المستريحة» - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - ليلى علوي تثير تفاعل الجمهور برقصتها في آخر أيام تصوير «المستريحة» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 13 نوفمبر 2024 12:43 مساءً - ليلي علوي.. تصدرت الفنانة ليلي علوي تريند مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، وذلك بعدما أعلنت عبر صفحتها الرسمية عن انتهاء تصوير مشاهد فيلمها الجديد المستريحة.

الفنانة ليلي علوي

شاركت الفنانة ليلى علوي متابعيها فيديو من الاحتفال بانتهاء تصوير مشاهد فيلمها السينمائي الجديد المستريحة، وذلك من خلال منشور شاركته مع جمهورها عبر صفحتها الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».

وعلقت ليلى علوي على الفيديو، قائلة: «فركش فيلم المستريحة، من كواليس آخر يوم تصوير.. وانتظروا الفيلم قريبا».

قصة فيلم المستريحة

تدور أحداث فيلم المستريحة في إطار اجتماعي لايت كوميدي، ويشهد العديد من المفارقات الكوميدية بين أبطال العمل، حيث تتخلل الأحداث الكثير من المفارقات الكوميدية التي تجمع بين أبطال العمل، مما يضفي طابعاً من المرح والترفيه على الفيلم.

ليلي علوي

أبطال فيلم المستريحة

فيلم المستريحة بطولة ليلى علوي، ويشاركها في البطولة عدد من كبار النجوم أبرزهم بيومي فؤاد ومحمد رضوان وعمرو عبد الجليل، بالإضافة لعدد من النجوم الشباب منهم مصطفى غريب، ونور قدري، وعمرو وهبة، ومحمود الليثي، والفيلم من إخراج عمرو صلاح.

ليلي علوي

فيلم جوازة توكسيك

ومن الجانب الآخر، عُرض لليلى علوي أخيراً أحدث أفلامها فيلم «جوازة توكسيك»، وتدور أحداثه في إطار كوميدي حول قصة حبّ فريدة وكريم، التي بدأت بسوء تفاهم بينهما في دبي، ليواجها العديد من المشكلات بعودتهما إلى مصر، بسبب تدخّل الأهل في شؤونهما ومصيرهما، خاصة أن كلاً منهما ينتمي الى طبقة اجتماعية مختلفة تماماً عن الآخر، وهو ما يخلق الكثير من المفارقات الكوميدية.

ليلي علوي

فيلم جوازة توكسيك هو تأليف لؤي السيد، وإخراج محمود كريم، ومن بطولة: ليلى علوي، بيومي فؤاد، تامر هجرس، هيدي كرم، محمد أنور، ملك قورة، جوهرة، نورين أبو سعدة، وفاروق قنديل.

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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