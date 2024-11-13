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مشاهير العرب - في أسبوعه الأول.. تعرف على إجمالي إيرادات فيلم «الهوى سلطان» لـ منة شلبي - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - في أسبوعه الأول.. تعرف على إجمالي إيرادات فيلم «الهوى سلطان» لـ منة شلبي - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - في أسبوعه الأول.. تعرف على إجمالي إيرادات فيلم «الهوى سلطان» لـ منة شلبي - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 13 نوفمبر 2024 12:43 مساءً - تمكن فيلم «الهوى سلطان» بطولة النجمة منة شلبي، وأحمد داود، من تحقيق إيرادات مميزة، في أسبوعه الأول بدور السينما.

إيرادات فيلم الهوى سلطان

وحصد فيلم الهوى سلطان إيرادات بلغت 14 مليونًا و440 ألف جنيه في أسبوع عرض واحد فقط بدور العرض السينمائية في مصر، ليحتل الفيلم بذلك المركز الأول بشباك التذاكر.

فيلم الهوى سلطان

أحداث فيلم الهوى سلطان

وتدور أحداث فيلم الهوى سلطان، في إطار رومانسي اجتماعي لايت عن العلاقات بين الأصدقاء، وكيف أنها تتحول بسبب الهوى، من خلال إلقاء الضوء على علاقة الصداقة التي تجمع بين أحمد داود ومنة شلبي خلال أحداث العمل.

فيلم الهوى سلطان

أغنية فيلم الهوى سلطان

وتأتي الأغنية الدعائية لفيلم «الهوى سلطان» من غناء بهاء سلطان، والتي جاءت بعنوان «أنا من غيرك»، وحققت صدى جماهيريا كبيرا منذ طرحها منذ على موقع الفيديوهات «يوتيوب» خلال الأيام الماضية.

أبطال فيلم الهوى سلطان

ويضم فيلم الهوى سلطان، في بطولته نخبة من نجوم الفن بجانب منة شلبي، أبرزهم: أحمد داود، وأحمد خالد صالح، وسوسن بدر، وجيهان الشماشرجي، وهو من تأليف وإخراج هبة يسري.

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ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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