مشاهير العرب - توم كروز يخوض مغامرة مليئة بالمخاطر في «المهمة المستحيلة-الحساب الأخير» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 13 نوفمبر 2024 12:43 مساءً - ينتظر جمهور الأكشن والإثارة عرض الجزء الجديد من سلسلة أفلام «المهمة المستحلية»، «Mission: Impossible»، حيث يخوض توم كروز مغامرة جديدة، مليئة بالمفاجآت والأحداث المشوقة.

فيلم المهمة المستحيلة الجزء الثامن

طرحت الشركة المنتجة الإعلان الترويجي لفيلم المهمة المستحيلة الجزء الثامن، والذي يحمل عنوان «الحساب الأخير»، بعد تأجيلات متكررة بسبب جائحة كورونا وإضرابات هوليوود.

وكشفت الشركة المنتجة لسلسلة «Mission: Impossible» عن المشاهد الأولى للجزء الثامن المقرر طرحه في دور السينما، 23 مايو المقبل.

المهمة المستحيلة-الحساب الأخير

وظهر كروز في المقطع الترويجي الأول للفيلم المرتقب يؤدي العديد من المشاهد الخطرة، منها غوصه في المحيط لاستكشاف غواصة محطمة، وأيضًا سقوطه من طائرة، ومطادرة السيارات له في الشوارع.

وأظهرت المشاهد المشاهد الأولى عودة أنجيلا باسيت إلى دورها «إيريكا سلون» مديرة وكالة المخابرات المركزية، بعد ظهورها لأول مرة في الجزء السادس والذي حمل عنوان «Mission: Impossible - Fallout».

توم كروز في فيلم المهمة المستحيلة

يعود النجم توم كروز مجددًا في دور العميل السري إيثان هانت، ليخوض مغامرة جديدة مليئة بالتحديات والمخاطر، استكمالاً لأحداث الفيلم قصة الصراع التي بدأت في فيلم «Dead Reckoning Part One» الذي صدر في عام 2022.

يواصل هانت نضاله ضد الذكاء الاصطناعي العنيف المعروف بـ «The Entity»، وفي التريلر الجديد، يظهر كروز وهو يقوم بمشاهد مليئة بالتشويق، بينها مشهد مذهل وهو يتسلق طائرة طيران بسرعة عالية، مما يعكس طبيعة الأحداث المليئة بالحركة والدراما التي يتمتع بها الفيلم.

فيلم المهمة المستحيلة 8

وفيلم «المهمة المستحيلة-الحساب الأخير» من إخراج كريستوفر ماك كويري الذي سبق أن أخرج عدة أجزاء من السلسلة بما في ذلك «Rogue Nation» و«Fallout» و«الحساب الميت: الجزء الأول».

وقد بدأت عملية تصوير الفيلم في أوائل 2022 في المملكة المتحدة ومالطا وجنوب أفريقيا والنرويج، إلا أن التصوير توقّف في يوليو 2023 بسبب إضراب الكتاب والممثلين في هوليوود، قبل أن يستأنف في مارس 2024. كان الفيلم في البداية يحمل عنوان «الحساب الميت: الجزء الثاني»، إلا أنه تم تغييره في أكتوبر 2023 إلى «الحساب الأخير».