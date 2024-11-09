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مشاهير العرب - القصة الكاملة لفيلم «Gladiator 2 بعد طرح إعلانه الترويجي 2024 - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - القصة الكاملة لفيلم «Gladiator 2 بعد طرح إعلانه الترويجي 2024 - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - القصة الكاملة لفيلم «Gladiator 2 بعد طرح إعلانه الترويجي 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 9 نوفمبر 2024 12:58 مساءً - طرحت الشركة المنتجة لفيلم Gladiator الجزء الثاني، الإعلان الترويجي للفيلم المقرر عرضه نهاية شهر نوفمبر الجاري، الذي يمثل عودة المخرج العالمي ريدلي سكوت بعد قرابة الـ 24 عامًا من عرض جزئه الأول عام 2000.

الإعلان الترويجي لفيلم Gladiator 2

وكشف الإعلان الترويجي بعض تفاصيل فيلم Gladiator 2، الذي يحتوي على معارك قاسية ودموية مع الجنود ووحيد القرن في ساحة القتال، إذ يشترك بالعمل بول ميسكال وبيدرو باسكال، ويخرجه ريدلي سكوت.

فيلم Gladiator 2

تدور أحداث الجزء الثاني من فيلم «Gladiator» حول «لوشيوس» نجل «ماكسيموس» الذي يستكمل رحلة والده بالجزء الأول في محاولة للانتقام.

فيلم Gladiator 2

وظهر دينزل واشنطن، وهو يجسد شخصية تاجر أسلحة يشهد العديد من الألعاب القتالية في الكولوسيوم بروما، إلى جانب الممثل بيدرو باسكال والممثل بول ميسكال اللذان ظهرا وهما يتصارعان.

فيلم Gladiator 2

وشهد تصوير الجزء الثاني تنوعًا في الصورة البصرية، إذ تم تخصيص وحدات لتصوير العمل في أكثر من بلد وهم المملكة المتحدة، المغرب، مالطا، وذلك حيث تم تصوير الجزء الأول، كما تم تصوير بعض لقطات الجزء الثاني في ساوث داونز في ديفيلز دايك سكاكس.

ميعاد عرض «Gladiator 2

أما عن ميعاد العرض، كشفت الشركة المنتجة للعمل أن عرضه الأول في المملكة المتحدة البريطانية سيكون يوم الجمعة الموافق 15 نوفمبر، والعرض الأول في الولايات المتحدة سيكون 22 نوفمبر 2024.

فيلم Gladiator 2

عرض فيلم Gladiator 2

ومن جابنه كشف موقع «Variety» عن الانطباعات الأولى من العرض الخاص للفيلم Gladiator 2 الذي أقيم بمدينة لوس أنجلوس الأمريكية، حيث أكد العديد من النقاد أن الفيلم سيفاجئ الجميع وقت عرضه وأن هناك العديد من الترشيحات التي سينالها في أوسكار 2025، من ضمنها جائزة «أفضل ممثل مساعد» للنجم العالمي دينزل واشنطن، وجائزة «أفضل مخرج» لريدلي سكوت.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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