مشاهير العرب - أحمد أمين في ضيافة كاستنج.. اعرف موعد عرض الحلقة (صورة) - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 21 نوفمبر 2024 02:17 مساءً - يحل الفنان أحمد أمين، ضيفا على برنامج كاستنج الذي يقدمه المخرج عمرو سلامة من خلال شاشة dmc الحلقة المقبلة، والذي من المفترض أن يكشف خلاله عن الكير من التفاصيل ويعلق على المواهب المشاركة بتجارب الأداء.

في هذا السياق، أعلنت الصفحة الرسمية لبرنامج كاستنج عبر حسابها على «إنستجرام»، استضافة أحمد أمين الحلقة المقبلة، معلقا عليها قائلا: «انتظرونا بكرة وبعده مع ضيفنا النجم أحمد أمين في كاستنج في تمام الساعة 11 مساءً على قناة DMC. كونوا على الموعد!، كاستنج يعرض في الأوقات التالية: الخميس والجمعة 11 مساءً على dmc، الجمعة والسبت على قناة دبي 11:30 مساءً بتوقيت مصر و 10:30 مساءً.

مفاجأة عمرو الفقي للشركة المتحدة

في وقت سابق، قال عمرو الفقي الرئيس التنفيذي للشركة المتحدة للإنتاج الإعلامي، إنه سعيد بتجربة برنامج «كاستنج»، مشيرا إلى أن الأشياء التي يتم فيها تحقيق آمال الأخرين من أكثر الأشياء التي تسعده.

وأضاف: «إن شاء الله بعد ما يخلص البرنامج والكاستنج، هيبقى في تعاقدات معاكم، ودراما هنعملها مع بعض، وحاجات كتيرة جدا، وربنا يوفقكم كلكم، مضيفا: حتى الناس اللي خرجت من الكاستنج، اللجنة هترشح لنا ناس، وإن شاء الله هيكونوا معانا في الأعمال بتاعتنا».

برنامج كاستينج

برنامج كاستنج، هو مشروع الشركة المتحدة، تحت إشراف المخرج عمرو سلامة، لاكتشاف المواهب المصرية وتطويرها وتدريبها واختيار أنسب المواهب لبطولة مسلسل يسرد قصصا حقيقية.

وبعد الإعلان عن البرنامج، قدم الآلاف من المواهب تم التدقيق واختيارهم بعناية بأكثر الطرق نزاهة وعدالة وتكافؤ فرص لاختيار الأنسب لأدوار المسلسل.