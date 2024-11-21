روبرت باتينسون ينضم لطاقم عمل الفيلم الجديد للمخرج كريستوفر نولان - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 21 نوفمبر 2024 02:12 مساءً - كريستوفر نولان، انضم رسميًّا، الممثل روبرت باتينسون لطاقم عمل فيلم المخرج كريستوفر نولان القادم، والذي يحمل اسم The Prisoner، والمقرر أن يخرج للنور 17 يوليو 2026.

وبهذا يكون نولان، تعاقد مع كلا من روبرت باتينسون، وتوم هولاند، وزندايا، ومات ديمون، وآنا هاثاواي، ولوبيتا نيونجو، حتي الآن ليكونوا أبطال فيلمه الجديد

شركات الإنتاج تتنافس علي فيلم نولان الجديد

وكشفت تقارير صحفية، أن ثلاث شركات كبرى، تتنافس للحصول على حقوق إنتاج فيلم المخرج الشهير، كريستوفر نولان.

وذكرت التقارير، أن كلًّا من شركات يونيفرسال، ووارنر براذرز، وباراماونت، قدمت عروض للمخرج كريستوفر نولان، لتولي مهمة إخراج فيلمه القادم، الذي يعمل علي تحضيره في الوقت الحالي.

تفاصيل فيلم المخرج كريستوفر نولان القادم

فيما أعلن كريستوفر نولان، بعد ساعات من فوزه بجائزة الأوسكار، كأفضل مخرج في عام ٢٠٢٣، عن بدء المخرج الشهير في التحضير لـ فيلمه القادم.

وذكر المخرج الشهير، في تصريحات صحفية، أن الفيلم الجديد، سيكون مقتبسًا من مسلسل تلفزيوني بريطاني عنوانه، The Prisoner، وأُنتج في الستينيات.

وأوضح نولان، أنه يعمل بالفعل على السيناريو منذ عدة سنوات، ويتتبع الفيلم قصة عميل يستقيل من وظيفته، ولكن يتم اختطافه إلى قرية ساحلية غامضة، مليئة بالأسرى في مراقبة مستمرة.

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