مشاهير العرب - بعد اتهامها بالسرقة.. يسري نصر الله يدافع عن مخرجة ومؤلفة الهوى سلطان - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 10 نوفمبر 2024 05:17 مساءً - أثار فيلم الهوى سلطان جدلا واسعا على السوشيال ميديا بعد اتهام المؤلفة رشا عزت الجزار، لـ هبة يسري مخرجة ومؤلفة الفيلم بسرقة فكرة العمل من قصتها التي كتبتها تحت عنوان «حبي الأول» عام 2017.

وفي هذا الصدد خرج عدد من نجوم الوسط الفني للدفاع عن المخرجة والمؤلفة هبة يسري أبرزهم المخرج يسري نصر الله، وكتب عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «فاكر لما كنت بتناقش مع هبة في أفلام مصر العالمية عن مونتاج ستو زاد حكتلي موضوع العشق سلطان».

وفي وقت سابق نشرت الجزار عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» الغلاف الخاص بفيلمها الذي كان يحمل اسم حبي الأول كإسم مؤقت، وعلقت عليه قائلة: «فيلم الهوي سلطان هو معالجة فيلم حُبي الأول من تأليفي.. في سبتمبر عام 2017 قمت بكتابة معالجة فيلم روائي طويل بعنوان (حبي الأول)، ودا كان اسم مؤقت للفيلم ومثبت عندي على الايميلات والواتس آب بالتواريخ المراسلات للمخرجين والمنتجين في رحلة البحث عن إنتاج من حينها وحتي أشهر قريبة، وكانت الفكرة بتاعتي إن الحب ممكن يكون قريب منك جدا وأنت مش شايفة لأنك مسميه أي اسم تاني ”صداقة، عشرة، جيره، اخوه.. .الخ».

وأشارت إلى أنه عند ذهابها إلى السينما يوم الخميبس الماضي لمشاهدة الفيلم الهوى سلطان، اكتشفت أن قصة الفيلم كاملة مأخوذة من قصة فيلمها «حبي الأول»، بكل التفاصيل.

وأوضحت: «قصة الفيلم كاملة «بأكد تاني كاملة» مسروقة من قصة فيلمي «حبي الأول»، بكل التفاصيل.. مع اختلاف اللوكيشن والحوار عندي في قصتي كنت مسكنه البطل والبطلة في نفس العمارة في شقتين فوق بعض، بدون مبالغة لو ذكرت التفاصيل اللي عندي في قصتي واوجه التطابق بينها وبين اللي شوفته في فيلم الهوي سلطان، التطابق هيتجاوز الـ 70% الفكرة والقصة وكل الأحداث الرئيسية بتفاصيل ما سيحدث مع الأبطال مسروقين من قصتي حبي الأول».

تفاصيل فيلم الهوى سلطان

يشارك في بطولة فيلم الهوى سلطان، بجانب منة شلبي عدد من الفنانين أبرزهم: أحمد داود، وأحمد خالد صالح، وسوسن بدر، وجيهان الشماشرجي، وهو من تأليف وإخراج هبة يسري.

وتدور أحداث فيلم «الهوى سلطان»، في إطار رومانسي اجتماعي لايت عن العلاقات بين الأصدقاء، وكيف أنها تتحول بسبب الهوي، من خلال إلقاء الضوء على علاقة الصداقة التي تجمع بين أحمد داود ومنة شلبي خلال أحداث العمل.