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رئيس الجولدن جلوب: يسرا وحسين فهمي أسطورتان من أساطير السينما العربية - أخبار كلمتك

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رئيس الجولدن جلوب: يسرا وحسين فهمي أسطورتان من أساطير السينما العربية - أخبار كلمتك

رئيس الجولدن جلوب: يسرا وحسين فهمي أسطورتان من أساطير السينما العربية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 22 نوفمبر 2024 07:43 مساءً - كرمت Golden Globes العالمية الفنانة يسرا والفنان حسين فهمي بجائزة عمر الشريف، وذلك في حفل فني كبير حضره نجوم السينما المصرية والعربية في أحد فنادق القاهرة الكبرى، في احتفالية كبيرة بالسينما والتلفزيون المصري بشكل خاص والعربي بشكل عام.

وتأسست جائزة عمر لتكريم الفنانين المصريين والعرب بها تقديرًا لمسيرتهم الفنية وإسهامتهم في مجال السينما والدراما العربية، حيث تم إختيار إسم عمر الشريف على الجائزة بصفته أول فنان مصري يحصل على جائزة الجولدن جلوب، ونجح الحفل الذي استضافته مجلة إنيجما والجولدن جلوب في تسليط الضوء على الفن المصري وإبراز دوره في الشرق الأوسط.

وجاءت للقاهرة هيلين هوني، رئيس حفل توزيع جوائز الجولد جلوب، لحضور الإحتفالية وتكريم حسين فهمي ويسرا، حيث حرصت هيلين الإحتفالية التي افتتحتها الإعلامية المصرية ياسمين زكي وألقت كلمتها الإفتتاحية أمينة خليل، وكان من أول الحضور في الإحتفالية الأضخم والأهم في مسيرة السينما العربية، وأكتمل الحفل بتكريم الفنانين يسرا وحسين فهمي وفقرة غنائية أحياها المطربين أبو وأحمد سعد.

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وقالت هيلين هوني، رئيسة حفل توزيع جوائز جولدن جلوب: “يسعدنا تقديم جائزة عمر الشريف إلى يسرا وحسين فهمي، وهما أسطورتان ساهما في رفع مستوى السينما العربية إلى مستويات غير مسبوقة، ولا تكرّم هذه الجائزة إرث عمر الشريف الكبير والمتفرد فحسب، بل تحتفل أيضًا بالإنجازات الرائعة لفناني الشرق الأوسط في صناعة السينما العالمية.
وقامت النجمة المصرية نيللي كريم بتسليم أول جائزة من جوائز عمر الشريف للفنانة يسرا، حيث أشادت نيللي كريم بمسيرة يسرا الفنية وبصماتها التي لا تنسى، وإسهاماتها الفنية التي صنعت بها تاريخًا فنيًا كبيرًا، وتسلم الفنان حسين فهمي الجائزة الثانية من الفنان خالد النبوي، وعبر خالد النبوي عن سعادته لتسليم الجائزة لفنان من جيل العمالقة وأحد أصحاب التاريخي الفني الكبير في السينما والدراما المصرية.
وحضر الحفل مجموعة كبيرة من نجوم الفن المصري والعربي للإحتفاء والإحتفال بيسرا وحسين فهمي، منهم ليلى علوي، محمود حميدة، صفية العمري، هنا شيحة، درة، إلهام شاهين، داليا البحيري وعدد كبيرة من الأسماء اللامعة من نجوم السينما والدراما المصرية والعربية.

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جولدن جلوب


يعد حفل توزيع جوائز جولدن جلوب، الذي يشار إليه غالبًا باسم "حفلة العام في هوليوود"، أكبر حفل توزيع جوائز في العالم للاحتفال بأفضل الأفلام والتلفزيون، وقد تمت مشاهدته في أكثر من 185 دولة ومنطقة حول العالم. يعد حفل توزيع جوائز جولدن جلوب السنوي بمثابة حفل توزيع جوائز الترفيه الأول منذ عام 1944، وهو يكرم الإنجازات في كل من التلفزيون والسينما. على مدى العقود الثلاثة الماضية، أتاحت جوائز جولدن جلوب التبرعات بأكثر من 55 مليون دولار للجمعيات الخيرية ذات الصلة بالترفيه بما في ذلك برامج المنح الدراسية ومشاريع ترميم الأفلام والجهود الإنسانية. وقد دعم هذا التمويل أيضًا برامج متنوعة بالشراكة مع مجموعات المناصرة التي تهدف إلى تعزيز وصول أكبر إلى هوليوود للمجتمعات المحرومة.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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