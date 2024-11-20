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مشاهير العرب - أمير المصري وأسماء جلال يثيران الجدل بعد أنباء ارتباطهما - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - أمير المصري وأسماء جلال يثيران الجدل بعد أنباء ارتباطهما - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - أمير المصري وأسماء جلال يثيران الجدل بعد أنباء ارتباطهما - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 20 نوفمبر 2024 10:17 صباحاً - أمير المصري.. انتشرت حالة من الجدل خلال الأيام الماضية، بعد تداول فيديو للفنان أمير المصري وأسماء جلال سوياً في أحد حفلات الفنان عمرو دياب على هامش فعاليات مهرجان الجونة السينمائي، مما أثار العديد من الشائعات والتساؤلات حول ارتباطهما.

حقيقة ارتباط الفنان أمير المصري وأسماء جلال

تحدث والد الفنان أمير المصري عن الشائعات التي تم تداولها خلال الفترة الماضية عن ارتباط ابنه أمير المصري بالفنانة أسماء جلال، وقال والد أمير المصري خلال لقائه في برنامج «عرب وود»: «عادي عادي الحاجات دي بتحصل لكل الفنانين وأي حد بيكون عليه الأضواء بيبقى طبعا فيه إشاعات وحاجات كتيره وحاجات سخيفة وحاجات لطيفة بس الحمد لله الإشاعات اللي بتحصل في الجو الفني ده الناس متعودة عليها».

وأضاف والدأمير المصري قائلا «بس الحمد لله كل الإشاعات اللي بتحصل في جو الفن دي الناس متعودة عليها».

آخر أعمال الفنان أمير المصري

يذكر أن فيلم in camera آخر أعمال أمير المصري، والذي يعرض على هامش فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 45.

شارك أمير المصري في بطولة فيلم «in camera»، الذي تدور أحداثه حول، قصة شاب يتعرض لمجموعة من اختبارات التمثيل الكارثية للحصول على فرصة ولكن يواجه سلسلة من الرفض حتى يقرر أن يأخذ على عاتقة رحلة البحث عن دور جديد يلعبه، الفيلم من تأليف وإخراج نقاش خالد والذي يعتبر العمل الأول له كمخرج، الفيلم من بطولة أمير المصري، نبهان رضوان، روري فليك بيرن، حسينة رجا.

أسماء جلال

آخر أعمال الفنانة أسماء جلال

وكان آخر أعمال الفنانة أسماء جلال، مشاركتها فى بطولة فيلم الفستان الأبيض مع الفنانة ياسمين رئيس، الذي جرى عرضه الأول في مهرجان الجونة السينمائي بدورته السابعة، وشارك في بطولته أحمد خالد صالح، سلوى محمد علي، إنجي أبو السعود، وآخرين، من تأليف وإخراج جيلان عوف.

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ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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