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تعليق صادم من بول ميسكال عن مقابلته للملك تشارلز - أخبار كلمتك

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تعليق صادم من بول ميسكال عن مقابلته للملك تشارلز - أخبار كلمتك

تعليق صادم من بول ميسكال عن مقابلته للملك تشارلز - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 20 نوفمبر 2024 10:36 صباحاً - Gladiator II،  صدم الممثل بول ميسكال، أحد الصحفيين، برده على سؤاله حول مدى شعوره بالإثارة عند مقابلة الملك تشارلز في العرض الأول لفيلم "Gladiator 2" في لندن.

وقال بول، رد علي السؤال: "أنا أيرلندي، لذا فهذا ليس ضمن قائمة الأولويات".

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تفاصيل فيلم GLADIATOR ll

فيلم "GLADIATOR ll"، من إخراج ريدلي سكوت، وبطولة كل من الممثل الشهير دينزل واشنطن، وبيدرو باسكال، وبول ميسكال.

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وتدور أحداث الفيلم، بعد أن غزو منزل لوسيوس، من قبل الأباطرة المستبدين الذين يقودون روما، ما يضطر لوسيوس إلى دخول الكولوسيوم، والنظر إلى ماضيه ليجد القوة لإعادة مجد روما إلى شعبها.

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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