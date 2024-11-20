تعليق صادم من بول ميسكال عن مقابلته للملك تشارلز - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 20 نوفمبر 2024 10:36 صباحاً - Gladiator II، صدم الممثل بول ميسكال، أحد الصحفيين، برده على سؤاله حول مدى شعوره بالإثارة عند مقابلة الملك تشارلز في العرض الأول لفيلم "Gladiator 2" في لندن.

وقال بول، رد علي السؤال: "أنا أيرلندي، لذا فهذا ليس ضمن قائمة الأولويات".



تفاصيل فيلم GLADIATOR ll

فيلم "GLADIATOR ll"، من إخراج ريدلي سكوت، وبطولة كل من الممثل الشهير دينزل واشنطن، وبيدرو باسكال، وبول ميسكال.

وتدور أحداث الفيلم، بعد أن غزو منزل لوسيوس، من قبل الأباطرة المستبدين الذين يقودون روما، ما يضطر لوسيوس إلى دخول الكولوسيوم، والنظر إلى ماضيه ليجد القوة لإعادة مجد روما إلى شعبها.

إليزابيث أولسن تتحدث عن تجربة عملها مع ستديوهات مارفل ديدي يستغل عيد ميلاده لعرقلة العدالة من خلف القضبان

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع كلمتك عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا