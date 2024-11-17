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إيه الفيلم اللي لو معملتهوش هموت؟ يسري نصر الله يجيب (فيديو) - أخبار كلمتك

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إيه الفيلم اللي لو معملتهوش هموت؟ يسري نصر الله يجيب (فيديو) - أخبار كلمتك

إيه الفيلم اللي لو معملتهوش هموت؟ يسري نصر الله يجيب (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 17 نوفمبر 2024 02:01 صباحاً - قال يسري نصر الله إنه من المهم جدًا للمخرج اختيار الأشخاص الذي يعمل معهم في المشاريع المختلفة، والذين يسمحون له بمطلق الحرية لتكون النتيجة النهائية للعمل بالشكل الذي يأمله وأراده من البداية، وذلك خلال محاضرته المقامة بالمسرح المكشوف بدار الأوبرا المصرية ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بدورته الـ45.

وأعطي على ذلك مثالا بفيلم "الماء والخضرة والوجه الحسن" الذي قام بإنتاجه المنتج أحمد السبكي، مؤكدًا أنه في خلاف هذا العمل لم يكونوا ليتفقوا أبدًا ولكن لأن الفيلم يحتوي على ما ترغب به شركة الإنتاج من غناء ورقص وعوامل جذب للجمهور كان له مطلق الحرية ليخرج العمل كما ينبغي، مضيفًا: “يوم ما هتزنق معايا جدًا ولازم أعمل فيلم البطلة تقول فيه لفظ خارج أو الرقابة لم تسمح به هروح أعمله في أي مكان تاني مش لازم هنا، هلاقي طريقة أنفذه”.

وأضاف المخرج يسري نصر الله، أن المشكلة التي تواجهه كمخرج هي العثور على العمل وليس كيفية تنفيذه، وتابع: “المشكلة اللي بتواجهني هو سؤال: أنا نفسي أعمل إيه؟ وليه؟ إيه الفيلم اللي لو معملتهوش هموت؟، وعند معرفة ذلك تكون كل العقبات التالية سهلة وبسيطة ويجب على المخرج تذليل كل العوامل لتنفيذ العمل ولكن المهم هو وجود عمل.

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محاضرة المخرج يسري نصر الله 

وحرص عدد كبير من الفنانين وصناع الأفلام من المخرجين والكتاب على حضور ماستر كلاس المخرج الكبير يسري نصر الله، ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بدورته الـ٤٥، ومنهم الفنانة رانيا يوسف والفنان باسم سمرة ولقاء سويدان، والمخرج والسيناريست السوداني أمجد أبو العلا، والفنانة سلوى محمد علي، وأشرف فايق.

مهرجان القاهرة السينمائي

وتعد فعاليات أيام القاهرة لصناعة السينما (CID)، التي تقام في الفترة من 15 إلى 20 نوفمبر 2024، منصة حيوية تهدف إلى دعم وتعزيز مشروعات السينما، وتقديم فرص نادرة للتفاعل بين صناع الأفلام من جميع أنحاء العالم، وتشهد هذه الفعالية مشاركة متميزة من مخرجين، منتجين، وخبراء في مختلف جوانب الصناعة السينمائية، يجتمعون لاستكشاف أحدث الاتجاهات وتبادل الأفكار والتجارب.

وتتضمن فعاليات أيام القاهرة لصناعة السينما ورش عمل وجلسات حوارية ونقاشات تتناول تحديات واحتياجات السوق، مما يعزز من فرصة المساهمة في نمو وتطوير مشاريع سينمائية جديدة ويُعيد تأكيد مكانة مصر كمركز إقليمي للإبداع السينمائي.

ومهرجان القاهرة السينمائي الدولي، هو أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا، إذ ينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والأفريقية المسجل في الاتحاد الدولي للمنتجين في بروكسل FIAPF.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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