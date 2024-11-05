مشاهير العرب - أول تعليق من ديانا حداد بعد أزمتها الصحية الأخيرة (صورة) - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 06:30 مساءً - وجهت الفنانة ديانا حداد الشكر، عبر حسابها الرسمي بموقع التغريدات القصيرة «إكس» لكل من ساندها في أزمتها الصحية الأخيرة، مشيرة إلى أنها ستعود لمزاولة عملها قريبًا، وذلك بعدما أجرت عملية جراحية عاجلة.

ووجهت ديانا حداد، الشكر لجميع من ساندها، وكتبت عبر حسابها على «إكس»، قائلة: كل الشكر لحبايب قلبي من الأصدقاء والفنانين والإعلاميين ولكل إنسان سأل عني وعن صحتي، متابعتكم وسؤالكم كان له الأثر الكبير في قلبي وأعذروني عن عدم تمكني من الرد على الجميع، شكرا لمحبتكم الكبيرة».

وأضافت ديانا حداد: «أنا بخير الحمد لله وأيام قليلة إن شاء الله سأعود لمزاولة عملي ونشاطي الفني، بحبكم».

حقيقة اعتزال ديانا حداد الفن

وفي وقت سابق، قامت ديانا حداد، بالرد على الشائعات التي زعمت اعتزالها الفن، بعد فترة من حذف صورها من حسابها على «إنستجرام».

ونفت الفنانة ديانا حداد، في تصريح لـ «ET بالعربي»، اعتزالها الغناء، قائلةً إنها ما زالت موجودة، وتعيش في مرحلة جديدة مليئة بـ «السلام والهدوء».

آخر أعمال ديانا حداد

وأطلقت المطربة ديانا حداد، أحدث أعمالها الغنائية التي تحمل اسم «الناس الحلوة» عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب» ومختلف المنصات الرقمية.

أغنية «الناس الحلوة» لـ المطربة ديانا حداد، من كلمات محمود فاروق، وألحان مدين، وتأتي الأغنية تزامنا مع موسم أغاني الصيف لتعبر من خلالها عن أجواء الصيف والفرح والسهر وهو ما أتضح في كلمات الأغنية.