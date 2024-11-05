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مشاهير العرب - أول تعليق من ديانا حداد بعد أزمتها الصحية الأخيرة (صورة) - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - أول تعليق من ديانا حداد بعد أزمتها الصحية الأخيرة (صورة) - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - أول تعليق من ديانا حداد بعد أزمتها الصحية الأخيرة (صورة) - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 06:30 مساءً - وجهت الفنانة ديانا حداد الشكر، عبر حسابها الرسمي بموقع التغريدات القصيرة «إكس» لكل من ساندها في أزمتها الصحية الأخيرة، مشيرة إلى أنها ستعود لمزاولة عملها قريبًا، وذلك بعدما أجرت عملية جراحية عاجلة.

ووجهت ديانا حداد، الشكر لجميع من ساندها، وكتبت عبر حسابها على «إكس»، قائلة: كل الشكر لحبايب قلبي من الأصدقاء والفنانين والإعلاميين ولكل إنسان سأل عني وعن صحتي، متابعتكم وسؤالكم كان له الأثر الكبير في قلبي وأعذروني عن عدم تمكني من الرد على الجميع، شكرا لمحبتكم الكبيرة».

ديانا حداد

وأضافت ديانا حداد: «أنا بخير الحمد لله وأيام قليلة إن شاء الله سأعود لمزاولة عملي ونشاطي الفني، بحبكم».

حقيقة اعتزال ديانا حداد الفن

وفي وقت سابق، قامت ديانا حداد، بالرد على الشائعات التي زعمت اعتزالها الفن، بعد فترة من حذف صورها من حسابها على «إنستجرام».

ونفت الفنانة ديانا حداد، في تصريح لـ «ET بالعربي»، اعتزالها الغناء، قائلةً إنها ما زالت موجودة، وتعيش في مرحلة جديدة مليئة بـ «السلام والهدوء».

آخر أعمال ديانا حداد

وأطلقت المطربة ديانا حداد، أحدث أعمالها الغنائية التي تحمل اسم «الناس الحلوة» عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب» ومختلف المنصات الرقمية.

أغنية «الناس الحلوة» لـ المطربة ديانا حداد، من كلمات محمود فاروق، وألحان مدين، وتأتي الأغنية تزامنا مع موسم أغاني الصيف لتعبر من خلالها عن أجواء الصيف والفرح والسهر وهو ما أتضح في كلمات الأغنية.

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ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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