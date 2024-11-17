الليلة وحتى الفجر، زخة شهب الأسديات تزين السماء - أخبار كلمتك

الليلة وحتى الفجر، زخة شهب الأسديات تزين السماء - أخبار كلمتك

خبير عسكري يكشف هدف إسرائيل من قصف "مار إلياس" - أخبار كلمتك

خبير عسكري يكشف هدف إسرائيل من قصف "مار إلياس" - أخبار كلمتك

عاجل:القبض على مرتكب مجزرة صنعاء بهذه المحافظة الشرعية(صورة) - أخبار كلمتك

عاجل:القبض على مرتكب مجزرة صنعاء بهذه المحافظة الشرعية(صورة) - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - إطلالات النجوم على ريد كاربت «in camera» بمهرجان القاهرة السينمائي (صور) - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - إطلالات النجوم على ريد كاربت «in camera» بمهرجان القاهرة السينمائي (صور) - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:19 - سعر الذهب الآن.. الاستقرار يسيطر على «الأصفر» وعيار 21 يسجل هذا الرقم - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:19 - سعر الذهب الآن.. الاستقرار يسيطر على «الأصفر» وعيار 21 يسجل هذا الرقم - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:19 - الدوما: استهداف الأراضي الروسية بأسلحة أمريكية بداية لحرب عالمية ثالثة.. وردنا سيكون فوريا - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:19 - الدوما: استهداف الأراضي الروسية بأسلحة أمريكية بداية لحرب عالمية ثالثة.. وردنا سيكون فوريا - أخبار كلمتك

طن الأولين يرتفع 500 جنيه، أسعار الزيت الخام في الأسواق اليوم - أخبار كلمتك

طن الأولين يرتفع 500 جنيه، أسعار الزيت الخام في الأسواق اليوم - أخبار كلمتك

عبد الظاهر السقا: منتخب الشباب لا يستحق التأهل لأمم إفريقيا بهذا المستوى - أخبار كلمتك

عبد الظاهر السقا: منتخب الشباب لا يستحق التأهل لأمم إفريقيا بهذا المستوى - أخبار كلمتك

باتشيكو يرفض تقسيط غرامة الزمالك - أخبار كلمتك

باتشيكو يرفض تقسيط غرامة الزمالك - أخبار كلمتك

أجهزة الاحتلال الأمنية ترجح بقاء 51 أسيرا في غزة أحياء من أصل 101 - أخبار كلمتك

أجهزة الاحتلال الأمنية ترجح بقاء 51 أسيرا في غزة أحياء من أصل 101 - أخبار كلمتك

الرئيسية عالم الفن والمشاهير

من "الغزالة رايقة" إلى تعاونها مع الكينج منير، كل ما تريد معرفته عن منة عدلي القيعي - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
من "الغزالة رايقة" إلى تعاونها مع الكينج منير، كل ما تريد معرفته عن منة عدلي القيعي - أخبار كلمتك

من "الغزالة رايقة" إلى تعاونها مع الكينج منير، كل ما تريد معرفته عن منة عدلي القيعي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 17 نوفمبر 2024 10:51 مساءً - تصدر اسم الشاعر الغنائية منة عدل القيعي محركات البحث، بعد أن انتشرت صورة لها بصحبة الفنان محمد منير داخل الأستوديو الخاص به، لتسجيل أغنية جديدة ضمن أغاني ألبومه المنتظر. 

ويعد ذلك التعاون هو الثاني بين منير ومنة، حيث قدما معًا من قبل أغنية "للي"، والتي حققت نجاحا كبيرا فور طرحها بالمنصات المختلفة 

وتعتبر  منة عدلي القيعي من أشهر الشاعرات الغنائيات حاليًا، حيث تتربع على قائمة الأكثر أنتشارًا من بين الشعراء الغنائيين في مصر، نظرًا لتحقيق أغانيها الإنتشار الكبير ولتعاونها مع عدد من نجوم الغناء الكبار في مصر والوطن العربية، ونرصد لكم بعض المعلومات عن منة في السطور التالية: 

 

 

 

معلومات عن منة عدلى القيعي

 

تخرجت منة عدلي القيعي في الجامعة الأمريكية، وعملت بعدها في بعض شركات التسويق والدعاية والإعلان، قبل أن تتجه للفن، حيث كانت تكتب الشعر في ذلك الوقت باللغة الإنجليزية، ولم يكن هو اتجاهها الأول في العمل 

بعدها كتبت منة أغنية بعنوان " يا دنيا علمينا متعلميش علينا"، والتي غناها الفنان أحمد شيبة وحققت نجاحا كبيرأ، ليتردد اسمها بقوة بين المطربين الشباب

 

احترفت بعدها كتابة الشعر الغنائي، حيث كتبت عددا كبيرا من الأغنيات الناجحة والشهيرة وعلى رأسهم أغنية "للي" للفنان محمد منير، و"الغزالة رايقة"، و"غلبان" للفنانة أصالة، وأغنية "سايرينا يا دنيا" و"صاحبي يا جدع" "اختياراتي"، "اليوم الحلو ده" للفنان أحمد سعد وغيرها.

 

حققت منة نجاحًا كبير بأغنية "بنت أبويا" التي كانت ضمن أحداث مسلسل موضوع عائلي، وأصبحت الأغنية من بين الأغنيات الأشهر آنذاك 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

إخترنا لك

مؤلف مسلسل ريهام حجاج ينفي استبداله: "كنترول مكمل وأمثالنا لا يتم تغييرهم" - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق